Как еще можно называть узнаваемого жука, кроме "божая коровка", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как по-украински назвать "божью коровку"?

А вы в детстве тоже говорили приговорку к красному жучку с черными пятнышками, когда он садился на вас:

"Лети, лети, солнышко,

на дедушкино поле,

на бабье зелье,

на наш двор!"

, Часто можно услышать, что его называют "божья коровка", но в украинском языке с названием все значительно интереснее. Конечно, можно перевести и дословно – "божа корівка", но есть и другие названия.

У словарях чаще всего можно встретить название – сонечко: небольшой жучок круглой или удлиненной формы, имеющий красноватый или желтоватый с черными крапинками окрас.

— Бач, комашина! – відказав [Івась].. — То сонечко! – угадав Грицько (Панас Мирный);

(Панас Мирный); Крапчасте сонечко повзло по бур'янині, кволе, передосіннє. Пріся обережно взяла його на долоню (Олесь Гончар).

А научное латинское название жуков – Кокцинелиды (Coccinellidae), происходит от латинского слова "coccineus", что означает "красный". А украинское "зозулька" тоже указывает на окрас – зозулястый, то есть – в точечку, как и птички зозули.

Но кроме известных названий есть ряд названий-диалектизмов, и языковеды отмечают, что большинство названий имеют "небесное происхождение" – то есть с божественным происхождением и назначением насекомого:

сонічко /сонійко,

бедрик,

ведрик,

сьвята коровка,

божа мати,

зозулька / золота зозулька,

бездрик,

бобруна,

бедрик / ведрик,

доля,

вербочка,

петрик,

катеринка,

альонка,

серденько,

бобруна (бабруна) / бобрунька,

паворожка,

боже телятко,

брушка / борушка / борушок,

веприк / рябенький веприк,

відьмочка,

ворожка.

А в закличках-прибаутках, что изначально были магическими ритуалами на погоду, можно найти: чижик, сведрик-бедрик, чинчик-петрик, петрик-братик, сонечко-ронечко, дощ-погода и другие. В народных песнях и детских играх божья коровка символизирует счастье, весну и добрые предвестия. У многих народов с этим жуком есть своя мистически-мифическая легенда.

Замечали, что одно из диалектических названий зафиксировано в известной щедривке:

"Щедрик-бедрик / ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кілечко ковбаски."

Считается, что вариант названия – "ведрик" проясняет связь солнышка с ясной погодой (ведро), то есть – ясно.

Поэтому не только – "солнышко", "божья коровка" или "зозулька" можно считать правильными названиями. Немало диалектизмов зафиксированы в литературе, поэтому не удивляйтесь в разных регионах жука-солнышко называют по-другому. Но это и замечательно!