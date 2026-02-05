Как на украинском называется известная птица "кукушка", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Почему на украинском эта птица – не "кукушка"?

В украинском языке птицу, что известна своим громким "ку-ку", мы называем не кукушка, что логично по голосу, а – зозуля. Слово кукушка, которое часто можно услышать в разговорах или быту, на самом деле является русинизмом, проникшее в украинскую речь через длительное языковое смешение.

Интересно, что часть славяно язычных и не только языков имеют название – кукушка (kukułka, kukačka, cuckoo, coucou, Kuckuck), и понятно, что оно происходит от голоса, или точнее, пения птицы, а часть – похоже на "зозуля" (зязю́ля, žežhulica).

Украинская литература, как художественная, так и научная, а также словари подают название птицы – зозуля. Такое название можно встретить и в народном творчестве – песнях, сказках, легендах, пословицах, поговорках, где птица наделена особым символизмом.

А вот происхождение слова не до конца понятно. Название, которое происходит от звукоподражания, не совсем подходит, потому что звук "зо-зу" не очень похож на "ку-ку".

Скорее всего называют птицу так по цвету оперения – пестрый животик. В украинском языке есть слово – "зозулястий", то есть рябенький, пестрый, пятнистый.

Даже есть растение с названием – "зозулинець", которое тоже имеет характерную пятнистую окраску. Хотя по другой версии названа так, потому что цветет когда кует кукушка.

И конечно есть несколько синонимов:

зозулиця,

зазуленька,

зигзиця.

Для этих птиц существуют названия для самца – зозуль, самки – зозулиця и птенца – зозулець.

Слово "зигзица" вы точно встречали в поэме Траса Шевченко "Плач Ярославны" и теперь знаете, что оно означает:

"Співає, плаче Ярославна,

Як та зозуленька кує,

Словами жалю додає.

"Полечу, – каже, – зигзицею,

Тією чайкою-вдовицею

Та понад Доном полечу..."

Еще, часто к птице обращаются ласково – "Зозулька / зозулечка кує". Но в украинском языке "зозулькою" еще называют насекомое – солнышко или Божью коровку.

Интересно! Украинская фамилия Зозуля, образована от названия птицы. Его могли давать ребенку рожденному без отца, сироте (как кукушонок, который воспитывают другие птицы-родители). Или же за характерный голос человека, похожий на птичий, поведение или другие особенности, ассоциированные с этой птицей.

В народных песнях и пословицах кукушка символизирует время, судьбу и одиночество: "Кукушка кует – лета считает". Кукушка стала символом одиночества и материнского отказа: матерей, которые оставляют детей, в народе называют "кукушками". В фольклоре Подолья кукушка часто предстает как образ женщины, потерявшей любимого, и превратилась в птичку, которая "кует" от тоски.

Кукушка фигурирует во многих пословицах и приметах, предвещающих весну и осень. А еще есть немало художественных произведений, сказок, басен и песен, где упоминается кукушка.

Использование "кукушка" искажает языковую аутентичность и отдаляет нас от собственной культурной символики, а в ней птица называется – зозуля.