Не Катюша: как назвать девушек и женщин с этим именем правильно на украинском

Смотрите также "Алена" и "Елена": можно ли украинских девушек называть обоими именами

Называть ли Катюш правильно на украинском?

Редактор Ольга Васильева советует не употреблять московскую форму "Катюша". Правильно на украинском говорить так: Катруся, Катря, Катеринка.

Это женское имя, которое происходит от греческого Αικατερίνη. По одной из версий, слово образовано от καθάριος, ката́риос – "чистая, чистокровная, непорочная, безупречная", пишет Википедия.

Катря – это народная форма этого имени. Уменьшительные формы, собственно, такие: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня.

У Словаре украинского языка находим еще такие разнообразные формы этого имени: