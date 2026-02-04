Не Катюша: как назвать девушек и женщин с этим именем правильно на украинском

Среди таких имени – Катюша. 24 Канал взамен рассказывает, как правильно звучит имя девушек и женщин на украинском.
Смотрите также "Алена" и "Елена": можно ли украинских девушек называть обоими именами
Называть ли Катюш правильно на украинском?
Редактор Ольга Васильева советует не употреблять московскую форму "Катюша". Правильно на украинском говорить так: Катруся, Катря, Катеринка.
Это женское имя, которое происходит от греческого Αικατερίνη. По одной из версий, слово образовано от καθάριος, ката́риос – "чистая, чистокровная, непорочная, безупречная", пишет Википедия.
Катря – это народная форма этого имени. Уменьшительные формы, собственно, такие: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня.
У Словаре украинского языка находим еще такие разнообразные формы этого имени:
Касенька;
Касінька;
Каська;
Касуненька;
Кася;
Катечка;
Катеринка;
Катеринонька;
Катериночка;
Катя;
Катінька;
Катречка;
Катруненька;
Катруня;
Катрунька;
Катруся;
Катрусенька;
Катря;
Касюнька.
Смотрите также Не Игар: как правильно назвать мужчину с этим скандинавским именем
Какие еще языковые советы запомнить?
Ранее мы рассказывали еще немало интересного о том, как произносить и писать определенные слова и выражения правильно на украинском. В частности, такие:
- Не Алеша и не Алексей: как правильно назвать парня с этим именем на украинском.
- Тривога или тревога: как правильно на украинском звучит сигнал об опасности.
- Как правильно сказать "щьотчик" на украинском языке.
- Не говорите "кот наплакал": украинский язык имеет с десяток крутых соответствий этой фразе
- Молдова или Молдавія: как называть нашу страну-соседку, чтобы не обидеть никого.