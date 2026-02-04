back button
Учеба Саморазвитие Не Катюша: как назвать девушек и женщин с этим именем правильно на украинском
3 мин

Не Катюша: как назвать девушек и женщин с этим именем правильно на украинском

Мария Волошин
Основные тезисы
  • 24 Канал объясняет, как правильно называть девушек и женщин с именем Катюша на украинском языке.
  • Также подсказываем различные формы этого имени.
Как правильно называть Катю
Как правильно называть Катю / Freepik

В Украине часто можно услышать московские формы женских имен. В основном потому, что они стали для части людей привычными или же люди не знают правильных украинских соответствий.

Среди таких имени – Катюша. 24 Канал взамен рассказывает, как правильно звучит имя девушек и женщин на украинском.

Называть ли Катюш правильно на украинском?

Редактор Ольга Васильева советует не употреблять московскую форму "Катюша". Правильно на украинском говорить так: Катруся, Катря, Катеринка.

Это женское имя, которое происходит от греческого Αικατερίνη. По одной из версий, слово образовано от καθάριος, ката́риос – "чистая, чистокровная, непорочная, безупречная", пишет Википедия.

Катря – это народная форма этого имени. Уменьшительные формы, собственно, такие: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня.

У Словаре украинского языка находим еще такие разнообразные формы этого имени:

  • Касенька;

  • Касінька;

  • Каська;

  • Касуненька;

  • Кася;

  • Катечка;

  • Катеринка;

  • Катеринонька;

  • Катериночка;

  • Катя;

  • Катінька;

  • Катречка;

  • Катруненька;

  • Катруня;

  • Катрунька;

  • Катруся;

  • Катрусенька;

  • Катря;

  • Касюнька.

