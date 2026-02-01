Какое полное имя на украинском у Алеши и происхождение имени, рассказываем, опираясь на объяснения Википедии.

Какое происхождение имени Алеша?

Имя Алеша имеет интересную историю и несколько форм, которые стоит знать, чтобы правильно употреблять на украинском.

Мужское имя имеет греческое происхождение Ἀλέξιος и означает – защитник.

А "Алеша" – это уменьшительно-ласкательная форма русского имени Алексей. Этот русский вариант ласкового обращения, который вошел в обиход через литературу, кино и советскую культуру.

Впрочем, как и многие слова, происходящие из греческого языка, в украинском языке имя приобрело свое звучание.

В украинской традиции основная форма – Олексий, поэтому и ласкательные или уменьшительные варианты звучат по-другому – Олексийко, Олексийчик. В народной речи часто использовали ласковые варианты: Лесьо, Лесик, которые звучат естественно и соответствуют украинским словообразовательным моделям.

И даже образовалось несколько отдельных имен:

Олесь или Лесь (вспомните писателя Олеся Гончара):

(вспомните писателя Олеся Гончара): Олекса (Олекса Довбуш);

(Олекса Довбуш); Олелько,

Олешко.

Эти, уже отдельные, имена можно считать и ласкательными формами.

Форма Алеша не является исконной для украинского языка, она калькирована с русского, как и Леха или Леша. Поэтому их лучше избегать, потому что лехой украинцы называют животное – самку свиньи.

Можно услышать и варианты – Алик и Алекс, но они образованы от русской основы имени. Хотя такие варианты могут происходить и от имени – Александр.

Отчество звучит как: Олексійович и Олексіївна.

Есть и версии фамилий – Олексієнко, Олексійченко, Олексіюк, Олексійчук, Олексюк, Олексин, Олексишин.

Какие еще формы существуют в других языках?

Украинское законодательство не мешает родителям записать в документы имя ребенка в той форме которую они желают, особенно если браки межнациональные.

Греческая форма имени, в большинстве языков, пишется через букву "А":

Алексис (во французском языке),

Алессио (в итальянском языке),

Алехо (в испанском языке),

Алейжу (в португальском языке),

Алеш (в каталанском языке),

Алексие (в румынском, сербском и хорватском языках),

Элек (в венгерском языке),

Алексейс (в латышском языке),

Алексюс (в литовском языке).

Если вы встретили кого-то с таким именем, знайте, оно соответствует нашему Олексию.