О правильном написании слова "по іншому", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение образовательного портала "На Урок".

Как правильно пишется слово "по іншому"?

Ловили себя на том, что сомневаетесь, нужно писать в слове дефис или нет. В украинском языке есть несколько правил, которые определяют случаи использования этого знака препинания, как в случае слова "з-під лоба". Среди них и правило, как же писать слова с приставкой "по-".

Что такое дефис?

Это небуквенный орфографический знак для соединения частей слов и переноса. Дефис еще называют разделителем или черточкой (короткой чертой). Чтобы его напечатать работает комбинация клавиш Alt+0151, как объясняет ресурс hyperhost.ua.

Правильный вариант написания слова "по іншому" в украинском языке – через дефис: "по-іншому". Оно образовано с помощью префикса "по-", местоимения "другой" и суффикса "-ому", что придает наречие формы. Это слово является наречием, которое означает – иначе, не так, другим способом.

Согласно действующему Украинскому правописанию (редакция 2019 года), наречия, образованные по такой модели, пишутся через дефис. Это касается не только "по-другому", но и других подобных слов:

по-своєму

по-новому

по-доброму

по-людському.

Это правило помогает сохранять четкость и логику в речи, а также избегать грамматических ошибок в письме. Поэтому запомните "по іншому" пишем – не вместе, не отдельно, а только через дефис – по-іншому!