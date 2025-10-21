Как правильно пишется слово "згарячу" и что оно означает, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Словарь.UA".

Слово "згарячу" – что означает и как пишется?

Кому-то известно, а кому-то – и нет слово "згарячу". "Згарячу" – наречие, что означает действие или слова, совершенные и сказанные под влиянием сильного эмоционального порыва, без обдумывания, "на горячую голову". Это образное слово очень точно описывает эмоциональное состояние.

Чтобы знать как писать правильно слово, следует руководствоваться правилом: наречия, образованные сочетанием предлога с коротким (нечленным) прилагательным пишутся вместе, как в словах – слегка, свысока, слева, врозь, вполне. То есть, слово, образованное от "з" + "гарячий" – пишется слитно – "згарячу".

Можно встретить еще один вариант слова – ізгарячу. Впрочем, это слово употребляется значительно реже.

Как использовать это слово:

"Сказав згарячу – потім жалкував".

"Згарячу не варто приймати рішення".

"Згарячу – не значить щиро, а значить – імпульсивно".

Здоровий глузд радив утриматись, заспокоїтись, не гарячкувати, бо серйозні справи згарячу не робляться. (Микола Циба).

Это слово – напоминание о силе эмоций и важности паузы. Действие сгоряча часто является реакцией на стресс, обиду или страх. Если вы не слышали слова "сгоряча", то возможно, слышали один из синонимов, которые приводит ресурс "Горох":

зопалу,

в розпалі,

спохвату,

спрожогу,

не подумавши,

в гарячці,

необачно.

Конечно, действия в таком состоянии не лучшее решение. Впрочем, знать эти слова – это доказательство вашего внушительного языкового словаря.