Как правильно пишется слово "згарячу" и что оно означает, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Словарь.UA".
Смотрите также Не спешите гуглить: вот как перевести слово "бодрствовать" на украинский
Слово "згарячу" – что означает и как пишется?
Кому-то известно, а кому-то – и нет слово "згарячу". "Згарячу" – наречие, что означает действие или слова, совершенные и сказанные под влиянием сильного эмоционального порыва, без обдумывания, "на горячую голову". Это образное слово очень точно описывает эмоциональное состояние.
Чтобы знать как писать правильно слово, следует руководствоваться правилом: наречия, образованные сочетанием предлога с коротким (нечленным) прилагательным пишутся вместе, как в словах – слегка, свысока, слева, врозь, вполне. То есть, слово, образованное от "з" + "гарячий" – пишется слитно – "згарячу".
Ранее 24 Канал рассказывал, как правильно пишется слово "до ночи".
Можно встретить еще один вариант слова – ізгарячу. Впрочем, это слово употребляется значительно реже.
Как использовать это слово:
- "Сказав згарячу – потім жалкував".
- "Згарячу не варто приймати рішення".
- "Згарячу – не значить щиро, а значить – імпульсивно".
- Здоровий глузд радив утриматись, заспокоїтись, не гарячкувати, бо серйозні справи згарячу не робляться. (Микола Циба).
Это слово – напоминание о силе эмоций и важности паузы. Действие сгоряча часто является реакцией на стресс, обиду или страх. Если вы не слышали слова "сгоряча", то возможно, слышали один из синонимов, которые приводит ресурс "Горох":
- зопалу,
- в розпалі,
- спохвату,
- спрожогу,
- не подумавши,
- в гарячці,
- необачно.
Конечно, действия в таком состоянии не лучшее решение. Впрочем, знать эти слова – это доказательство вашего внушительного языкового словаря.