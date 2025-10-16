Как правильно писать "до ночі" – вместе или отдельно и в каких случаях, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения "Словарь.UA".

Как правильно пишется "до ночі"?

Некоторые колеблются с правильным написанием "до ночи", чтобы не допустить ошибки.

"До ночі" – это сочетание предлога "до" и существительного "ночь" в родительном падеже, в таких случаях – всегда пишется отдельно. Такая конструкция является грамматически правильной и соответствует нормам современного Украинского правописания (2019) и Словаря украинского языка.

Это словосочетание указывает на время или срок в сутках – до какого времени? / до какой поры? – до ночи.

Нас не буде вдома до ночі .

З ранку до ночі бачу твої очі (Пісня Олександра Пономарьова).

Ми гуляли до ночі.

Затримався на роботі до ночі – дедлайн з завданнями.

Важно! Здесь мы руководствуемся следующим правилом из украинского языка. Если наречное сочетание образовано с помощью предлога и существительного, в которых существительное обычно сохраняет свое конкретное лексическое значение и грамматическую форму, то они пишутся раздельно: до свидания, кстати, к порядку, к беде, к лицу, к поре, к утру, до ума, к остальным, ко вкусу, к смерти, до снаги.

Впрочем, если вы встретили написание слова вместе – "доночі", то так слово может писаться только в отдельных случаях, когда оно употребляется как устоявшееся наречие в художественном стиле. Это лишь авторский прием в художественной литературе – "Ми чекали доночі".

Хотя в украинском языке некоторые словосочетания со временем могут превращаться в наречия и писаться вместе – как это произошло с "добридень" (от "добрий день"). Однако "доночи" еще не приобрело такого статуса.

И ни в коем случае не пишем с дефисом – до-ночи, такое написание – грамматическая ошибка.

Подобные сомнения могут возникать с написанием "в ніч", объяснение которого 24 Канал писал ранее.

Ночь – это таинственное время суток, время для отдыха и считается он с наступлением темноты. Однако, даже для этого времени в украинском языке есть свои приветствия – Доброй ночи!

Говорите и пишите правильно!