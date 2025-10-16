Як правильно писати "до ночі" – разом чи окремо та у яких випадках, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Словник.UA".

Дивіться також Дивитися "спідлоба" чи "з-під лоба": перевірте, чи правильно ви б написали це слово

Як правильно пишеться "до ночі"?

Дехто вагається з правильним написанням "до ночі", щоб не припуститися помилки.

"До ночі" – це поєднання прийменника "до" та іменника "ніч" у родовому відмінку, у таких випадках – завжди пишеться окремо. Така конструкція є граматично правильною і відповідає нормам сучасного Українського правопису (2019) та Словника української мови.

Це словосполучення вказує на час чи термін у добі – до якого часу? / до якої пори? – до ночі.

Нас не буде вдома до ночі .

З ранку до ночі бачу твої очі (Пісня Олександра Пономарьова).

Ми гуляли до ночі.

Затримався на роботі до ночі – дедлайн з завданнями.

Важливо! Тут ми керуємося наступним правилом з української мови. Якщо прислівникову сполуку утворено за допомогою прийменника й іменника, у яких іменник звичайно зберігає своє конкретне лексичне значення й граматичну форму, то вони пишуться окремо: до побачення, до речі, до ладу, до лиха, до лиця, до пори, до ранку, до пуття, до решти, до смаку, до смерті, до снаги.

Втім, якщо ви зустріли написання слова разом – "доночі", то так слово може писатися лише в окремих випадках, коли воно вживається як усталений прислівник в художньому стилі. Це лише авторський прийом в художній літературі – "Ми чекали доночі".

Хоч в українській мові деякі словосполучення з часом можуть перетворюватися на прислівники і писатися разом – як це сталося з "добридень" (від "добрий день"). Проте "доночі" ще не набуло такого статусу.

І в жодному разі не пишемо з дефісом – до-ночі, таке написання – граматична помилка.

Подібні сумніви можуть виникати з написанням "в ніч", пояснення якого 24 Канал писав раніше.

Ніч – це таємничий час доби, час для відпочинку і рахується він з настанням темряви. Проте, навіть для цього часу в українській мові є свої вітання – Доброї ночі!

Говоріть і пишіть правильно!