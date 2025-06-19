Як написати вислів "в ніч" – разом чи окремо та що він означає, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Що таке "чичері": розберімось у дивному слові, яке ви точно чули у пісні про Марічку
Що таке "в ніч" та як його писати
Деякі слова змінюють зміст, залежно від того написані вони разом чи окремо. У випадку "в ніч" правильний варіант залежить від контексту.
Якщо написати разом, то слід писати – вночі / уночі, то це прислівник, який означає час дії (коли?). Наприклад: "Вночі було дуже тихо" чи "Немає спокою ні вдень, ні вночі".
Якщо ж писати "в ніч" окремо – то це уже прийменникова конструкція з іменником "ніч", яка використовується для позначення конкретного моменту або події. Наприклад: "У ніч перед Різдвом".
А от вислів "піти в ніч" має кілька можливих значень залежно від контексту:
- В ніч – буквальне значення, означає вирушити кудись у нічний час, наприклад, у подорож або на роботу.
- В ніч – поетичне чи символічне значення – може означати зникнення, відхід у невідомість або завершення певного етапу життя.
У літературі форма "в ніч" використовується для опису таємничого або драматичного зникнення персонажу.
Маємо і вираз "в глупу ніч" або ж "глухої ночі", який означає "пізньої ночі, коли всі сплять", "у пізній, тихий час ночі". Наприклад: "В глупу ніч надворі було видно, як удень". "Одного разу глупої ночі", можна сказати як про пізню ніч, так і темну.
Стосовно ночі є ще позначення – "пізньої ночі" – "Повернулися додому пізньої ночі".
Конкретнішим позначенням нічного часу є "опівночі" – означає "о 12 годині ночі". Наприклад: "Опівночі пролунав дзвінок".
А ще для ночі є окремі вітання, якщо ви зустрілися зі знайомими у цей час доби – "Доброї ночі!" чи "Мирної ночі!".
Тепер ви знаєте, як позначити та написати про нічний час. А ми нагадаємо, що ніч триває до світанку – сходу сонця, а на світанні можна помилуватися загравою – влаштуйте собі це влітку.