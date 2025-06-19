Как написать выражение "в ночь" – вместе или отдельно и что оно означает, рассказывает 24 Канал.
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Что такое "в ночь" и как его писать
Некоторые слова меняют смысл, в зависимости от того написаны они вместе или отдельно. В случае "в ночь" правильный вариант зависит от контекста.
Если написать вместе, то следует писать – вночі / уночі, то это наречие, которое означает время действия (когда?). Например: "Вночі було дуже тихо" чи "Немає спокою ні вдень, ні вночі".
Если же писать "в ніч" отдельно – то это уже предложная конструкция с существительным "ночь", которая используется для обозначения конкретного момента или события. Например: "В ночь перед Рождеством".
А вот выражение "піти в ніч" имеет несколько возможных значений в зависимости от контекста:
- В ніч – буквальное значение, означает отправиться куда-то в ночное время, например, в путешествие или на работу.
- В ніч – поэтическое или символическое значение – может означать исчезновение, уход в неизвестность или завершение определенного этапа жизни.
В литературе форма "в ночь" используется для описания таинственного или драматического исчезновения персонажа.
Есть и выражение "в глупую ночь" или же "глухой ночью", которое означает "поздней ночью, когда все спят", "в позднее, тихое время ночи". Например: "В глупу ніч надворі було видно, як удень". "Одного разу глупої ночі", можно сказать как о поздней ночи, так и темной.
Относительно ночи есть еще обозначение – "ппізньої ночі" – "Вернулись домой поздней ночью".
Более конкретным обозначением ночного времени является "опівночі – означает "в 12 часов ночи". Например: "Опівночі пролунав дзвінок".
А еще для ночи есть отдельные приветствия, если вы встретились со знакомыми в это время суток – "Доброї ночи!" или "Мирної ночи!".
Теперь вы знаете, как обозначить и написать о ночном времени. А мы напомним, что ночь длится до рассвета – восхода солнца, а на рассвете можно полюбоваться заревом – устройте себе это летом.