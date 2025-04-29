Сутки состоят и из ночи. Иногда приходится или по работе, или в дороге здороваться в ночи. А как это сказать правильно, рассказывает 24 Канал.

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Как здороваться ночью

Ночная дорога, поздняя вечеринка или работа случались, едва ли не у каждого. И приходилось коммуницировать с людьми – здороваться и прощаться. Ночь, как часть суток, тоже имеет свои приветствия.

Сутки разделены на четыре части, по шесть часов каждая: утро (6:00 – 12:00), день (12:00 – 18:00), вечер (18:00 – 24:00), ночь (24:00 – 6:00). Для утра существует – "Доброе утро!", для дня "Добрый день!", именно в такой форме, для вечера – "Добрый вечер!".

Поскольку вечер у нас длится до полуночи, то вполне уместно можно говорить – "Добрый вечер!"

Если вы приветствуете кого-то ночью, можно использовать такие фразы:

"Добрий вечір!" – если ночь еще не наступила полностью.

– если ночь еще не наступила полностью. "Вітаю!" или "Мои вітання!" – нейтральное приветствие, которое подходит в любое время суток.

или – нейтральное приветствие, которое подходит в любое время суток. "Привіт!" – неформальное приветствие для хороших знакомых.

– неформальное приветствие для хороших знакомых. "Доброї ночі!" – универсальное поздравление перед сном или просто в позднее время. И добавить, если это официальная встреча – "Доброї ночі, гпане/пані!".

Конечно никто не запрещает вам сказать следующее, если знакомый человек:

Яка зустріч! Радий тебе (вас) бачити!

Здоровенькі були!

Моє шанування!

Як ся маєте? (Як ваше здоров’я?)

Как здороваться ночью / Freepik

А чтобы попрощаться и пожелать отдыха уместно использовать:

"Спокійної ночі!" – если хотите пожелать спокойного отдыха.

– если хотите пожелать спокойного отдыха. "На добраніч!" ("Добраніч!") - прощальная форма, а не приветственная.

- прощальная форма, а не приветственная. "Мирної ночі!" – такое важное пожелание для украинцев.

Будьте вежливы даже ночью – здоровайтесь и прощайтесь правильно и красиво!