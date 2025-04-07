В украинском языке есть устоявшиеся формы приветствия, искажение которых является речевой ошибкой. Как здороваться правильно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог филолога Светланы Чернышевой.

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Правильно ли сказать "Доброго дня!"

Частью речевого этикета являются приветствия. И они имеют свою устоявшуюся форму в украинском языке.

Частой и самой распространенной ошибочной формой приветствия является "Доброго дня!" и "Доброго вечора!" Но такая форма – ошибочна!

Слово "добрый" является пожеланием всего хорошего на весь день. Но в зависимости от времени суток есть своя формула. Поэтому, правильными формами приветствия будет:

Доброго ранку!

Добрий день! чи Добридень!

чи Добрий вечір! чи Добривечір!

чи Доброї ночі! чи Добраніч!

Почему же до утра используем "доброго" – потому что это начало дня и пожелания на весь день. А что касается дня и вечера – то это констатация факта – день добрый!

Правильно ли говорить "Добрый день!": смотрите видео

Но важно, что сказать "доброго дня" вы можете в конце разговора добавив слово – "бажаю" – "Я хочу побажати вам доброго дня!"

Доказательством давности устоявшейся формы является украинская колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Поэтому не нужно спорить, а просто употребляйте устоявшиеся нормы приветствия. Хотя у приветствий и не так много вариантов, как в ситуации благодарности и слова "дякую", но есть устойчивые речевые конструкции, которые следует использовать.

А для неформального общества можно использовать и другие приветствия – "Привіт!" или "Вітаю". А на прощание добавить – "Рад видеть!", "Рада встрече!" или "Рада знакомству!".

Здоровайтесь на украинском правильно!