В українській мові є сталі форми вітання, перекручування яких є мовною помилкою. Як вітатися правильно, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог філологині Світлани Чернишової.

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Чи правильно сказати "Доброго дня!"

Частиною мовного етикету є вітання. І вони мають свою усталену форму в українській мові.

Частою і найпоширенішою помилковою формою вітання є "Доброго дня!" і "Доброго вечора!" Але така форма – помилкова!

Слово "добрий" є побажанням усього хорошого на весь день. Але залежно від часу доби є своя формула. Отож, правильними формами вітання буде:

Доброго ранку!

Добрий день! чи Добридень!

чи Добрий вечір! чи Добривечір!

чи Доброї ночі! чи Добраніч!

Чому ж до ранку використовуємо "доброго" – бо це початок дня і побажання на увесь день. А щодо дня і вечора – то це констатація факту – день добрий!

Чи правильно казати "Доброго дня!": дивіться відео

Але важливо, що сказати "доброго дня" ви можете наприкінці розмови додавши слово – "бажаю" – "Я хочу побажати вам доброго дня!"

Доказом давності усталеної форми є українська колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Тому не потрібно сперечатися, а просто вживати усталені норми вітання. Хоч у вітань і не так багато варіантів, як до ситуації подяки та слова "дякую", але є сталі мовні конструкції, які слід використовувати.

А для неформального товариства можна використати й інші привітання – "Привіт!" чи "Вітаю!". А на прощання додати – "Рада бачити!", "Рада зустрічі!" чи "Рада знайомству!".

Вітайтеся українською правильно!