Серед сумнівних слів – "спасибі" – суржик, русизм чи рідне. 24 Канал розповідає про походження слова посилаючись на тікток мовознавиці Аліни Острозької.

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Чи можна подякувати словом "спасибі"

Ввічливі слова, яким нас вчили з дитинства, свідчать про вашу вихованість. Але навіть дякувати треба українською правильно.

Чому ж сумніви виникають стосовно слова "спасібо"? Саме у такій формі – це калька. Однак в українській мові є слово – "спасибі". І воно не є російським, а – слов'янським, утвореним від словосполучення – "спаси Біг".

Це слово можна зустріти в джерелах ХVІ століття та багатьох літературних творах. Крім того, Іван Огієнко на початку ХХ століття зазначав, що слово дякую більше поширене на заході України, а в Центральній – спасибі.

І як із словом "дякую" – з ним можна вжити прикметники, щоб підсилити вдячність:

  • щире,
  • велике,
  • величезне,
  • особливе,
  • окреме,
  • уклінне,
  • сердечне,
  • людське,
  • гаряче,
  • превелике,
  • щиросердне,
  • товариське,
  • якнайтепліше,
  • щире-дружне,
  • правдиво-щире.
  1. Щире спасибі Вам за замітки про Шевченка (Іван Франко).
  2. Ну, спасибі вам, дідусю, за пораду! Велике спасибі! (Остап Вишня).
  3. Прийміть від мене сердечне спасибі за обіцяну поміч словом і ділом так щиро, як я Вам його засилаю (Михайло Коцюбинський).

Свого часу воно набуло і коротких форм – пасібки чи сіба, як дитяча вимова.

Чи можна казати "спасибі": дивіться відео

Слово спасибі можна вживати і іронічно, у значенні:

- Без будь-якої вигоди чи невдячно.

  • "[Юда:] Яку я втіху мав? За жебраками носити торбу, попихачем їм буть ні за спасибі! "(Леся Українка).

- Бути вдячним за що-небудь, задоволеним чимсь чи наголосити, що варто подякуватиі спаси́бі не сказа́ли.

  • "– Не буде нам ні слова, ні пам'яті; хто нас поховає, хто нас пом'яне? Розтратять, що ми зібрали, а нам і спасибі не скажуть". (Григорій Квітка-Основ'яненко).
  • "Скажіть спасибі мені, що заступався за вас. Перед секретарем одстоював!" (Михайло Стельмах).
  • "За дві-три ліричні поезії теж сказали б велике спасибі [упорядники альманаху З потоку житія]". (Михайло Коцюбинський).

- Уживається для вираження незадоволення – ситуацією чи послугою.

  • "– Ви могли б організувати якусь акцію на Сході. Спасибі вашій тьоті! Лізьте самі в те пекло." (Павло Загребельний).
  • Спасибі за цю "вовчу послугу"!
  • За таку каторжну роботу – велике спасибі!

- У значення пояснення ситуації – робота за дарма.

  • Спасибі в кишеню не покладеш.
  • Сьогодні виконав роботу "за спасибі".
  • "В пляшці була не горілка, а кислий оцет. Хоч оцту теж за спасибі не купиш, але Сивокіз образився." (Петро Панч).

А про те, як правильно висловлювати свою вдячність 24 Канал писав раніше.

Завжди будьте вдячні – говоріть і дякую і спасибі!