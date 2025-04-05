Серед сумнівних слів – "спасибі" – суржик, русизм чи рідне. 24 Канал розповідає про походження слова посилаючись на тікток мовознавиці Аліни Острозької.
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Чи можна подякувати словом "спасибі"
Ввічливі слова, яким нас вчили з дитинства, свідчать про вашу вихованість. Але навіть дякувати треба українською правильно.
Чому ж сумніви виникають стосовно слова "спасібо"? Саме у такій формі – це калька. Однак в українській мові є слово – "спасибі". І воно не є російським, а – слов'янським, утвореним від словосполучення – "спаси Біг".
Це слово можна зустріти в джерелах ХVІ століття та багатьох літературних творах. Крім того, Іван Огієнко на початку ХХ століття зазначав, що слово дякую більше поширене на заході України, а в Центральній – спасибі.
І як із словом "дякую" – з ним можна вжити прикметники, щоб підсилити вдячність:
- щире,
- велике,
- величезне,
- особливе,
- окреме,
- уклінне,
- сердечне,
- людське,
- гаряче,
- превелике,
- щиросердне,
- товариське,
- якнайтепліше,
- щире-дружне,
- правдиво-щире.
- Щире спасибі Вам за замітки про Шевченка (Іван Франко).
- Ну, спасибі вам, дідусю, за пораду! Велике спасибі! (Остап Вишня).
- Прийміть від мене сердечне спасибі за обіцяну поміч словом і ділом так щиро, як я Вам його засилаю (Михайло Коцюбинський).
Свого часу воно набуло і коротких форм – пасібки чи сіба, як дитяча вимова.
Чи можна казати "спасибі": дивіться відео
Слово спасибі можна вживати і іронічно, у значенні:
- Без будь-якої вигоди чи невдячно.
- "[Юда:] Яку я втіху мав? За жебраками носити торбу, попихачем їм буть ні за спасибі! "(Леся Українка).
- Бути вдячним за що-небудь, задоволеним чимсь чи наголосити, що варто подякувати – і спаси́бі не сказа́ли.
- "– Не буде нам ні слова, ні пам'яті; хто нас поховає, хто нас пом'яне? Розтратять, що ми зібрали, а нам і спасибі не скажуть". (Григорій Квітка-Основ'яненко).
- "Скажіть спасибі мені, що заступався за вас. Перед секретарем одстоював!" (Михайло Стельмах).
- "За дві-три ліричні поезії теж сказали б велике спасибі [упорядники альманаху З потоку житія]". (Михайло Коцюбинський).
- Уживається для вираження незадоволення – ситуацією чи послугою.
- "– Ви могли б організувати якусь акцію на Сході. – Спасибі вашій тьоті! Лізьте самі в те пекло." (Павло Загребельний).
- Спасибі за цю "вовчу послугу"!
- За таку каторжну роботу – велике спасибі!
- У значення пояснення ситуації – робота за дарма.
- Спасибі в кишеню не покладеш.
- Сьогодні виконав роботу "за спасибі".
- "В пляшці була не горілка, а кислий оцет. Хоч оцту теж за спасибі не купиш, але Сивокіз образився." (Петро Панч).
А про те, як правильно висловлювати свою вдячність 24 Канал писав раніше.
Завжди будьте вдячні – говоріть і дякую і спасибі!