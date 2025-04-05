Серед сумнівних слів – "спасибі" – суржик, русизм чи рідне. 24 Канал розповідає про походження слова посилаючись на тікток мовознавиці Аліни Острозької.

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Чи можна подякувати словом "спасибі"

Ввічливі слова, яким нас вчили з дитинства, свідчать про вашу вихованість. Але навіть дякувати треба українською правильно.

Чому ж сумніви виникають стосовно слова "спасібо"? Саме у такій формі – це калька. Однак в українській мові є слово – "спасибі". І воно не є російським, а – слов'янським, утвореним від словосполучення – "спаси Біг".

Це слово можна зустріти в джерелах ХVІ століття та багатьох літературних творах. Крім того, Іван Огієнко на початку ХХ століття зазначав, що слово дякую більше поширене на заході України, а в Центральній – спасибі.

І як із словом "дякую" – з ним можна вжити прикметники, щоб підсилити вдячність:

щире,

велике,

величезне,

особливе,

окреме,

уклінне,

сердечне,

людське,

гаряче,

превелике,

щиросердне,

товариське,

якнайтепліше,

щире-дружне,

правдиво-щире.

Щире спасибі Вам за замітки про Шевченка (Іван Франко). Ну, спасибі вам, дідусю, за пораду! Велике спасибі! (Остап Вишня). Прийміть від мене сердечне спасибі за обіцяну поміч словом і ділом так щиро, як я Вам його засилаю (Михайло Коцюбинський).

Свого часу воно набуло і коротких форм – пасібки чи сіба, як дитяча вимова.

Чи можна казати "спасибі": дивіться відео

Слово спасибі можна вживати і іронічно, у значенні:

- Без будь-якої вигоди чи невдячно.

"[Юда:] Яку я втіху мав? За жебраками носити торбу, попихачем їм буть ні за спасибі! "(Леся Українка).

- Бути вдячним за що-небудь, задоволеним чимсь чи наголосити, що варто подякувати – і спаси́бі не сказа́ли.

"– Не буде нам ні слова, ні пам'яті; хто нас поховає, хто нас пом'яне? Розтратять, що ми зібрали, а нам і спасибі не скажуть". (Григорій Квітка-Основ'яненко).

(Григорій Квітка-Основ'яненко). "Скажіть спасибі мені, що заступався за вас. Перед секретарем одстоював!" (Михайло Стельмах).

мені, що заступався за вас. Перед секретарем одстоював!" (Михайло Стельмах). "За дві-три ліричні поезії теж сказали б велике спасибі [упорядники альманаху З потоку житія]". (Михайло Коцюбинський).

- Уживається для вираження незадоволення – ситуацією чи послугою.

"– Ви могли б організувати якусь акцію на Сході. – Спасибі вашій тьоті ! Лізьте самі в те пекло." (Павло Загребельний).

! Лізьте самі в те пекло." (Павло Загребельний). Спасибі за цю "вовчу послугу"!

За таку каторжну роботу – велике спасибі!

- У значення пояснення ситуації – робота за дарма.

Спасибі в кишеню не покладеш.

Сьогодні виконав роботу "за спасибі".

"В пляшці була не горілка, а кислий оцет. Хоч оцту теж за спасибі не купиш, але Сивокіз образився." (Петро Панч).

А про те, як правильно висловлювати свою вдячність 24 Канал писав раніше.

Завжди будьте вдячні – говоріть і дякую і спасибі!