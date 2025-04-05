Среди сомнительных слов – "спасибо" – суржик, русизм или родное. 24 Канал рассказывает о происхождении слова ссылаясь на тикток языковеда Алины Острожской.

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Можно ли поблагодарить словом "спасибо"

Вежливые слова, которым нас учили с детства, свидетельствуют о вашей воспитанности. Но даже благодарить надо на украинском правильно.

Почему же сомнения возникают относительно слова "спасибо"? Именно в такой форме – это калька. Однако в украинском языке есть слово – "спасибі". И оно не является русским, а – славянским, образованным от словосочетания – "спаси Біг".

Это слово можно встретить в источниках XVI века и многих литературных произведениях. Кроме того, Иван Огиенко в начале ХХ века отмечал, что слово дякую больше распространено на западе Украины, а в Центральной – "спасибі".

И как со словом "спасибі" – с ним можно употребить прилагательные, чтобы усилить благодарность:

  • щире,
  • велике,
  • величезне,
  • особливе,
  • окреме,
  • уклінне,
  • сердечне,
  • людське,
  • гаряче,
  • превелике,
  • щиросердне,
  • товариське,
  • якнайтепліше,
  • щире-дружне,
  • правдиво-щире.
  1. "Щире спасибі Вам за замітки про Шевченка". (Иван Франко).
  2. "Ну, спасибі вам, дідусю, за пораду! Велике спасибі!" (Остап Вишня).
  3. "Прийміть від мене сердечне спасибі за обіцяну поміч словом і ділом так щиро, як я Вам його засилаю". (Михаил Коцюбинский).

В свое время оно приобрело и короткие формы – пасибки или сиба, как детское произношение.

Можно ли говорить "спасибо": смотрите видео

Слово спасибо можно употреблять и иронично, в значении:

- Без без всякой выгоды или неблагодарно.

  • "[Юда:] Яку я втіху мав? За жебраками носити торбу, попихачем їм буть ні за спасибі!". (Леся Украинка).

- Быть благодарным за что-либо, довольным чем-то или подчеркнуть, что стоит поблагодаритьи спасибо не сказали.

  • "– Не будет нам ни слова, ни памяти; кто нас похоронит, кто нас помянет? Они растратят, что мы собрали, а нам и спасибо не скажут". (Григорий Квитка-Основьяненко).
  • "Скажите спасибо мне, что заступался за вас. Перед секретарем отстаивал!" (Михаил Стельмах).
  • "За две-три лирические поэзии тоже сказали бы большое спасибо [составители альманаха Из потока жития]" (Михаил Коцюбинский).

- Употребляется для выражения недовольства – ситуацией или услугой.

  • Ви могли б організувати якусь акцію на Сході. Спасибі вашій тьоті! Лізьте самі в те пекло." (Павел Загребельный).
  • Спасибо за эту "волчью услугу"!
  • За такую каторжную работу – большое спасибо!

- В значение объяснения ситуации – работа за даром.

  • Спасибо в карман не положишь.
  • Сегодня выполнил работу "за спасибо".
  • "В пляшці була не горілка, а кислий оцет. Хоч оцту теж за спасибі не купиш, але Сивокіз образився." (Петр Панч).

А о том, как благодарить правильно, 24 Канал писал раньше.

Всегда будьте благодарны – говорите и "дякую" и "спасибі"!