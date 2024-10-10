Словами подяки ми висловлюємо повагу, привітність, створюємо комфортну атмосферу розмови. В українській мові є низка слів, якими можна дякувати, а більше про них у рубриці "Говоримо українською" розповіла вчителька Альона Лісовець у своєму ютуб-каналі "Мовознавча хвилинка".

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За допомогою яких слів висловимо вдячність

Традиційними та найпоширенішими словами подяки в українців є слова "дякую" і "спасибі" та "вдячний (-а, -ні)".

Українське "дякую" походить від польського "dziękuję" , а воно у свою чергу від німецького "danke". Але схожі слова присутні у ряді мов індоєвропейського походження.

В oснoвi "спaсибi" лeжить дiєслoвoсполучення " спaси Біг ".

Про слово "спасибі" Воно не є калькою з російської, бо, переживши певні фонетичні видозміни, фігурує в писемних староукраїнських пам’ятках з XVI століття і означає "спаси Бог". Наявне воно і у творах класиків, і у словнику за редакцією Бориса Грінченка, де росіянізмів немає. До того ж у південно-західному діалекті є слово Біг (те саме, що Бог).

Як правильно і гарно дякувати: дивіться відео

Дякувати можна і красномовніше

Щоб ваші слова вдячності звучали емоційніше та красномовніше до дієслова можна додати:

прислівники; уточнення, за що дякуємо.

Цікаво! 11 січня відзначається Всесвітній день "дякую" (International Thank You Day).

Якщо до слова "дякую" додамо прислівники отримаємо наступні вирази:

Ґречно дякую!

Глибоко дякую!

Уклінно дякую!

Красно дякую!

Файно дякую!

Щиро дякую!

Сердечно/Щиросердно дякую!

Дуже дякую!

Зі словом "вдячний" краще будувати наступні конструкції:

Щиро вдячний! Глибоко вдячний за …!

Вельми вдячний!

Дозвольте висловити вдячність!

Ми дуже вдячні!

Глибоко вдячні!

"Великe спaсибi!" тa "Щирe спaсибi!" мoжнa вживaти, aлe пaм’ятaйтe, щo сeмaнтичнo цe нe нaйкрaщi вaрiaнти, нa вiдмiнy вiд прoстo "Спaсибi!".

Уточнимо, за що висловлюємо вдячність

Якщо свою подяку доповнимо уточненням за що, то отримаємо шанобливі конструкції:

Дякую за увагу!

Дякую за запитання!

Дякую за допомогу та цінні поради!

Дякую, що знайшли час зустрітися!

Дякую за співпрацю! Дякую за чудову співпрацю!

Дякую за чудовий день!

Глибоко вдячний за плідну співпрацю!

Заздалегідь дякую!

Файно дякую за теплі слова!

Зверніть увагу! Слова подяки мають ознаки вигуку і можуть вимовлятися з окличною інтонацією, а значить після них слід ставити знак оклику.

Слово "дякую" доречно вживати й коли ми відмовляємося від чогось.

Я не зможу скористатися з вашої пропозиції (поради), але ґречно дякую за неї!

Вельми вдячний за пораду (пропозицію)! Я мушу добре її обміркувати (подумати над нею)!

У розмові прийнято і відповідати на подяку, наприклад, наступними фразами:

Прошу! Будь ласка! Чи можу я вам ще чимось допомогти? Радий допомогти!

Важливо! Згідно з діловим етикетом говорити у відповідь "Та нема за що", "Завжди, будь ласка" є недоречними і фамільярними формами.

Раніше, Освіта 24 писала про те, чому не можна казати "велике дякую".