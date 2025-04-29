Доба складається і з ночі. Деколи доводиться чи по роботі, чи у дорозі вітатися в ночі. А як це сказати правильно, розповідає 24 Канал.
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Як вітатися вночі
Нічна дорога, пізня гостина чи робота траплялися, чи не у кожного. І доводилось комунікувати з людьми – вітатися та прощатися. Ніч, як частина доби, теж має свої вітання.
Доба поділена на чотири частини, по шість годин кожна: ранок (6:00 – 12:00), день (12:00 – 18:00), вечір (18:00 – 24:00), ніч (24:00 – 6:00). Для ранку існує – "Доброго ранку!", для дня "Добрий день!", саме у такій формі, для вечора – "Добрий вечір!" ("Добривечір!").
Оскільки вечір у нас триває до опівночі, то цілком доречно можна казати – "Добрий вечір!"
Якщо ви вітаєте когось уночі, можна використовувати такі фрази:
- "Гарного вечора!" – якщо ніч ще не настала повністю.
- "Вітаю!" чи "Мої вітання!" – нейтральне привітання, яке підходить у будь-який час доби.
- "Привіт" – неформальне вітання для гарних знайомих.
- "Доброї ночі!" – універсальне привітання перед сном або просто у пізній час. І додати, якщо це офіційна зустріч – "Доброї ночі, пане/пані!".
Звичайно ніхто не забороняє вам сказати наступне, якщо знайома людина:
- Яка зустріч! Радий тебе (вас) бачити!
- Здоровенькі були!
- Моє шанування!
- Як ся маєте? (Як ваше здоров’я?)
Як вітатися вночі / Freepik
А щоб попрощатися та побажати відпочинку доречно використати:
- "Спокійної ночі!" – якщо хочете побажати спокійного відпочинку.
- "На добраніч!" ("Добраніч!") — прощальна форма, а не вітальна.
- "Мирної ночі!" – таке важливе побажання для українців.
Будьте ввічливі навіть уночі – вітайтеся та прощайтеся правильно і красиво!