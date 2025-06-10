Что означает слово "чичери", из известной песни, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Ольги Багний.

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Что же такое "чичери"

Любителям народных песен известна шуточная, динамичная песня, которую часто исполняют на свадьбах и других празднованиях:

"Ой, Марічко, чичері, чичері, чичері

Розчеши мя кучері, кучері, кучері".

Сразу в начале песни мы слышим малоизвестное слово "чичери". Его даже сложно найти в толковых словарях. Поэтому можем отнести его к диалектизму, характерного для Карпат – Буковины, Гуцульщины, Прикарпатья.

Само слово – "чичери", означает пронзительный, холодный ветер с дождем.

Точно происхождение слова неизвестно, вероятно, оно праславянского происхождения, поскольку это слово есть в русском языке.

И сразу становится понятным текст – "Марічко, розчеши кудри, бо вітри-чичері їх сплутали".

В украинском языке немало интересных слов, которые обозначают природные или погодные явления – как вот імла, вирій, осоння, заграва, которые тоже известны не всем.

Что такое "чичери": смотрите видео

Интересно, что песня "Марічка" имеет автора слов и музыки: автор слов – Михаил Ткач, композитор – Степан Сабадаш. Более того, он имеет посвящение Марии Киселице. Стихотворение автор написал еще в 1954 году, а как песню ее исполнили в 1960 году. За легкий зажигательный мотив, она быстро стала популярной и не потеряла ее до сих пор.

Пойте зажигательную песню и понимайте ее значение.