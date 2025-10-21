Як правильно пишеться слово "згарячу" та що воно означає, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Словник.UA".

Слово "згарячу" – що означає та як пишеться?

Комусь відоме, а комусь – і ні слово "згарячу". "Згарячу" – прислівник, що означає дію чи слова, вчинені і сказані під впливом сильного емоційного пориву, без обдумування, "на гарячу голову". Це образне слово дуже влучно описує емоційний стан.

Щоб знати як писати правильно слово, слід керуватися правилом: прислівники, утворені сполученням прийменника з коротким (нечленним) прикметником пишуться разом, як у словах – злегка, звисока, зліва, нарізно, сповна. Тобто, слово, що утворене від "з" + "гарячий" – пишеться разом – "згарячу".

Можна зустріти ще один варіант слова – ізгарячу. Втім, це слово вживається значно рідше.

Як використовувати це слово:

"Сказав згарячу – потім жалкував".

"Згарячу не варто приймати рішення".

"Згарячу – не значить щиро, а значить – імпульсивно".

Здоровий глузд радив утриматись, заспокоїтись, не гарячкувати, бо серйозні справи згарячу не робляться. (Микола Циба).

Це слово – нагадування про силу емоцій і важливість паузи. Дія згарячу часто є реакцією на стрес, образу чи страх. Якщо ви не чули слова "згарячу", то можливо, чули один із синонімів, які наводить ресурс "Горох":

зопалу,

в розпалі,

спохвату,

спрожогу,

не подумавши,

в гарячці,

необачно.

Звичайно, дії в такому стані не найкраще рішення. Втім, знати ці слова – це доказ вашого значного мовного словника.