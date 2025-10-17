Що означає та які українські відповідники до слова "бодрствовать" існують, розповідає 24 Канал, посилаючись на Словопедію.

Як перекладається слово "бодрствововать"?

Слово "бодрствовать" у російській мові означає стан неспання, активності, уважності, особливо вночі або коли дуже хочеться спати.

В українській мові немає прямого відповідника, який був би схожим за звучанням, але є кілька варіантів перекладу, які залежать від контексту:

1. Не спати – найпряміший переклад, коли йдеться про фізичне неспання – "Токио бодрсвует круглосуточно" → "Токіо не спить цілодобово".

2. Пильнувати – коли йдеться про уважність, щоб не проґавити чогось. Чи пильнувати біля когось – хворого чи немовляти. – "Ти, Симоне, не міг однієї години попильнувати".

3. Чатувати – у значенні стояти на варті, бути насторожі, охороняти. "Солдаты бодрствовали всю ночь" → "Солдати чатували всю ніч".

4. Зорити – поетичний або архаїчний варіант, який трапляється в літературі. – "Моя душа ніч зорила, шукаючи відповіді."

Важливо! Не плутайте слова "зорити" і "зоріти". Зорити – це спостерігати, дивитися, не спати, а зоріти – сяяти, виблискувати.

5. Не всипати.

6. Чувати – не спати, пильнувати – "В садочку вітоньки гне буря, хиляє… При тобі ж тут ненька чуває. спокійно засни". (Уляна Кравченко). "Словник.UA", що "чувати" ще означає чути чи слухати.

У науковому чи офіційному стилі краще вживати – "не спати" або "пильнувати".

У поетичному чи художньому тексті, в розмовній мові можна використовувати – "ніч зорити" чи "чувати", "не всипати". А якщо ви скажете ці слова російськомовним друзям – то точно їх здивуєте, які ще низкою слів, які точно варто знати.

Вивчайте українську – дивуйтеся її багатству і дивуйте.