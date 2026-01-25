Подборку неповторимых украинских слов и их значения предлагает языковед и тренер по речи Павел Мацьопа.

Какие слова есть только в украинском языке?

Украинский язык – это не только средство общения, но и сокровищница образов, символов и культурных кодов. Каждое слово имеет свою историю, эмоциональный оттенок и мировоззренческую глубину. Особенно ценны те лексемы, которые не имеют точных соответствий в других языках, ведь они отражают уникальность нашего мышления и чувств. В этой статье рассмотрим девять слов, формирующих языковую идентичность и помогающих почувствовать украинскую душу.

Наснага – внутренняя сила, вдохновение, энергия, побуждающая к действию. Это слово передает духовный порыв, который выходит за пределы обычной "мотивации".

– внутренняя сила, вдохновение, энергия, побуждающая к действию. Это слово передает духовный порыв, который выходит за пределы обычной "мотивации". ️ Манівці – обходные, ложные дороги, уводящие в сторону от главного пути. Метафора жизненных блудов и поисков, которая помогает описать ошибки и опыт.

– обходные, ложные дороги, уводящие в сторону от главного пути. Метафора жизненных блудов и поисков, которая помогает описать ошибки и опыт. Вирій – воображаемая теплая страна, куда улетают птицы осенью; символ рая, мифического потустороннего мира, далекой мечты. Это слово воплощает стремление к спокойствию и счастью.

– воображаемая теплая страна, куда улетают птицы осенью; символ рая, мифического потустороннего мира, далекой мечты. Это слово воплощает стремление к спокойствию и счастью. Завзяття – энергичность, настойчивость, готовность бороться и работать. Оно отражает украинскую черту – делать дело со страстью и не останавливаться перед трудностями.

– энергичность, настойчивость, готовность бороться и работать. Оно отражает украинскую черту – делать дело со страстью и не останавливаться перед трудностями. Непереливки – тяжелая ситуация, трудности, когда приходится несладко. Колоритное слово, что сразу рисует картину испытаний без необходимости в долгих объяснениях.

– тяжелая ситуация, трудности, когда приходится несладко. Колоритное слово, что сразу рисует картину испытаний без необходимости в долгих объяснениях. Затишок – комфорт, спокойствие, тепло, ощущение дома. Это слово воплощает культуру гостеприимства и домашнего тепла.

– комфорт, спокойствие, тепло, ощущение дома. Это слово воплощает культуру гостеприимства и домашнего тепла. Тужити – грустить, чувствовать боль от разлуки или потери. Оно передает глубину эмоций, которые не всегда можно выразить словом "грустить".

– грустить, чувствовать боль от разлуки или потери. Оно передает глубину эмоций, которые не всегда можно выразить словом "грустить". Шкварчати – издавать трескучий звук во время жарки. Слово оживляет быт, добавляет звуковой образности и делает речь "вкусной".

Знание таких слов – это не только языковая компетенция, но и культурное наследие. Они формируют нашу идентичность, ведь каждое из них несет образ, метафору, эмоцию. Это слова, которые стоит беречь и лелеять, потому что именно они делают украинский язык живым, образным и неповторимым.