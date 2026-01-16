Что означает русский язык "оттепель" и как это слово сказать на украинском, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Какой украинский аналог слова "оттепель"?

Зима это не всегда снежно и морозно. После периодов похолодания наступает и потепление, что сопровождается таянием снега, льда, вязкой кашей из грязи (только не говорите "грязь") и снега под ногами и сосульками, и капелью с крыши.

Это погодное явление имеет свое название, которое называют на русский манер – "оттепель". Впрочем, избавляемся от россиянизмов и запоминаем украинский аналог зафиксирован в словарях – "відлига" или же "одлига"

Слово "оттепель" происходит от глагола "лига" – таяние, размокание, а с приставкой "від-", – обозначает начало или процесс изменения.

Украинские языковеды отмечают: использование слова "оттепель" в украинском тексте является суржиком.

И в украинском языке невозможно без синонимов. Синонимы к слову "відлига" по ресурсу "Горох":

розталь

розтань (рідко)

відволога (діалектне)

відволож,

відталь,

потепління,

розкаль,

тань.

"Давненько одшуміла розталь" (Микола Рудь).

"Весняна розтань заболотила шляхи" (Яна Качура).

"Відлига нагадала Ніні про весну" (Олесь Донченко).

"По Різдві почалась метелиця, що тривала цілий тиждень, а там повіяло теплим полудневим вітром і настала одлига." (Улас Самчук).

Слово имеет и еще одно значение – политическое. Название "відлига" получил период либерализации в сфере общественно-политической и культурной жизни СССР, ослабление жесткого политического режима.

И в этом контексте также правильно говорить "відлига", ведь это не только природное явление, но и метафора политического потепления – "хрущовська відлига".

Таким образом, "відлига" имеет как прямое, так и переносное значение, что полностью соответствует русскому "оттепель".

Не стоит калькировать "оттепель" – это нарушает языковую чистоту. Украинский язык имеет собственное слово, которое является точным и стилистически правильным. Итак, если вы хотите писать грамотно и аутентично, всегда используйте "відлига" – и в естественном, и в культурно-историческом значении. Говорите на украинском!