Что означает русский язык "оттепель" и как это слово сказать на украинском, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Какой украинский аналог слова "оттепель"?

Зима это не всегда снежно и морозно. После периодов похолодания наступает и потепление, что сопровождается таянием снега, льда, вязкой кашей из грязи (только не говорите "грязь") и снега под ногами и сосульками, и капелью с крыши.

Это погодное явление имеет свое название, которое называют на русский манер – "оттепель". Впрочем, избавляемся от россиянизмов и запоминаем украинский аналог зафиксирован в словарях"відлига" или же "одлига"

Слово "оттепель" происходит от глагола "лига" – таяние, размокание, а с приставкой "від-", – обозначает начало или процесс изменения.

Украинские языковеды отмечают: использование слова "оттепель" в украинском тексте является суржиком.

И в украинском языке невозможно без синонимов. Синонимы к слову "відлига" по ресурсу "Горох":

  • розталь
  • розтань (рідко)
  • відволога (діалектне)
  • відволож,
  • відталь,
  • потепління,
  • розкаль,
  • тань.

"Давненько одшуміла розталь" (Микола Рудь).

"Весняна розтань заболотила шляхи" (Яна Качура).

"Відлига нагадала Ніні про весну" (Олесь Донченко).

"По Різдві почалась метелиця, що тривала цілий тиждень, а там повіяло теплим полудневим вітром і настала одлига." (Улас Самчук).

Слово имеет и еще одно значение – политическое. Название "відлига" получил период либерализации в сфере общественно-политической и культурной жизни СССР, ослабление жесткого политического режима.

И в этом контексте также правильно говорить "відлига", ведь это не только природное явление, но и метафора политического потепления – "хрущовська відлига".

Таким образом, "відлига" имеет как прямое, так и переносное значение, что полностью соответствует русскому "оттепель".

Не стоит калькировать "оттепель" – это нарушает языковую чистоту. Украинский язык имеет собственное слово, которое является точным и стилистически правильным. Итак, если вы хотите писать грамотно и аутентично, всегда используйте "відлига" – и в естественном, и в культурно-историческом значении. Говорите на украинском!