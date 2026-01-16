Что означает русский язык "оттепель" и как это слово сказать на украинском, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".
Какой украинский аналог слова "оттепель"?
Зима это не всегда снежно и морозно. После периодов похолодания наступает и потепление, что сопровождается таянием снега, льда, вязкой кашей из грязи (только не говорите "грязь") и снега под ногами и сосульками, и капелью с крыши.
Это погодное явление имеет свое название, которое называют на русский манер – "оттепель". Впрочем, избавляемся от россиянизмов и запоминаем украинский аналог зафиксирован в словарях – "відлига" или же "одлига"
Слово "оттепель" происходит от глагола "лига" – таяние, размокание, а с приставкой "від-", – обозначает начало или процесс изменения.
Украинские языковеды отмечают: использование слова "оттепель" в украинском тексте является суржиком.
И в украинском языке невозможно без синонимов. Синонимы к слову "відлига" по ресурсу "Горох":
- розталь
- розтань (рідко)
- відволога (діалектне)
- відволож,
- відталь,
- потепління,
- розкаль,
- тань.
"Давненько одшуміла розталь" (Микола Рудь).
"Весняна розтань заболотила шляхи" (Яна Качура).
"Відлига нагадала Ніні про весну" (Олесь Донченко).
"По Різдві почалась метелиця, що тривала цілий тиждень, а там повіяло теплим полудневим вітром і настала одлига." (Улас Самчук).
Слово имеет и еще одно значение – политическое. Название "відлига" получил период либерализации в сфере общественно-политической и культурной жизни СССР, ослабление жесткого политического режима.
И в этом контексте также правильно говорить "відлига", ведь это не только природное явление, но и метафора политического потепления – "хрущовська відлига".
Таким образом, "відлига" имеет как прямое, так и переносное значение, что полностью соответствует русскому "оттепель".
Не стоит калькировать "оттепель" – это нарушает языковую чистоту. Украинский язык имеет собственное слово, которое является точным и стилистически правильным. Итак, если вы хотите писать грамотно и аутентично, всегда используйте "відлига" – и в естественном, и в культурно-историческом значении. Говорите на украинском!