Что означает слово "отава" из известной песни, рассказываем со ссылкой на объяснение ресурса "Горох".

Какое значение слова "отава" в украинском языке?

В поэтических текстах украинской песенной традиции с давних времен встречаются слова, значение которых не всегда интуитивно понятно современному слушателю. В романтической "Батьківській пісні", которую исполняет Оксана Билозир, есть строка: "Тихий вечір над отавами падав на долину...".

Слово "отава" звучит поэтично и может вызвать ассоциации с иностранными топонимами, например, названием столицы Канады – Ottawa. Но в украинском языке оно имеет свое собственное значение, тесно связанное с природой.

На украинском "отава", как нам его толкуют словари, – это трава, что отрастает на месте скошенной или после выпаса скота.

То есть это второй урожай травы, который созревает после того, как основная растительность была скошена или выиграна животными. Он, как правило, сочнее и мягче, чем первичная трава, и часто используется для изготовления сена или силоса.

В сельской среде отава – это привычная картина позднего лета и осени: после первого покоса или выпаса поле покрывается новой, молодой зеленью. В поэтическом образе это передает нежность вечернего пейзажа, "мягкость" долины, наполненной свежей травой – именно такое настроение создает начальная строка песни.

"Тихий вечір над отавами падав на долину,

Знав мій батько пісню давнюю, пісню старовинну,

Під вікном гойдались айстрами вересневі ночі,

І бриніла пісня батьківська, пісня та праотча."

Такой образ поэтически усиливает общую интонацию песни – воспоминание, покой, щемящая тишина осеннего вечера.

Стоит обратить внимание на возможную путаницу с названиями, звучащими сходно:

Оттава / Ottawa – название столицы Канады на английском (и французском) языке ( Ottawa ). Это полностью другой топоним , который не связан с украинским словом " отава" .

Иногда при произношении или написании слово "отава" могут воспринимать как заимствование или кальку, но это не так: украинское "отава" происходит не от географических названий, а из лексики, связанной с природой и сельским хозяйством.

Эта путаница возникает не из-за содержания слова, а из-за фонетического сходства с известным названием города. Однако семантика у них – разная.

В словарях приводятся и классические литературные примеры, демонстрирующие естественный контекст слова:

"В темной роще, в зеленой дубраве, на припоне лошади отаву скубут" (Владимир Шевчук).

"Аж третьего вечера пошел Юзько в дом... потому что снова лошади должны были выпасаться по скошенной отаве" (Ольга Кобылянская).

Слово "отава" в произведении Оксаны Билозир – это не название города или иностранный топоним, а украинское слово с конкретным природным значением. Оно употреблено в песенном тексте как поэтический образ спокойного, красочного вечера.

Это слово – прекрасный пример того, как украинский язык сохраняет в себе богатство природных терминов, которые передают не только значение, но и настроение. Ранее мы писали о другом слово из известной песни – "чичка", которым тоже подчеркивают природную красоту.

Заглядывая в толковые словари, мы обогащаем собственное понимание языка и культурного контекста произведений, что их читаем или слушаем и избегаем путаницы в терминах и значениях.