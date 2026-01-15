Какими украинскими словами можно заменить русский "метель", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Андрея Шимановского.

Каким словом заменить россиянизм "метель"?

Когда на улице ветер со снегом, можно услышать – метель на дворі. Но такого слова нет в украинском языке и есть несколько десятков других соответствий, которыми можно обозначить погоду.

Украинский язык имеет богатый набор удельных названий для явления сильного ветра со снегом:

  • буран
  • віхало
  • віхола
  • заметь
  • завійниця
  • завія
  • завірюха
  • замета
  • заметільниця
  • заметіль
  • крутія
  • кура
  • кушпела
  • метелиця
  • метіль
  • охиза
  • пурга
  • сніговиця
  • сніговій
  • сніговійниця
  • снігокрутниця
  • сніжниця
  • фу́га
  • фурде́лиця
  • хви́жа
  • хви́ща
  • хи́за
  • ху́га
  • хугави́ця
  • хугові́й
  • хурде́лиця
  • хурде́ля
  • хурди́га
  • хурте́ча
  • хуртови́на
  • шару́га
  • юга́.
Все эти слова содержатся в словарях, хотя многие из них с пометкой разговорное или диалектизм. Впрочем, именно благодаря этому слова сохранились, а использование их в литературе добавляет образности и выразительности. И цитат из литературы, с использованием каждого слова можно найти множество:

  • Кура надворі не вщухала, а ніби ще дужче розбурхалася на вечір. (Григор Тютюнник).
  • Приходить вона [зима] в село страшною хуртовиною, приводить за собою .. охизи та тріскучі морози... (Примовка-наблюдение).
  • Буря вляглася, і тільки високі кучугури пухкого снігу свідчили, що недавно тут бушувала снігова завія. (Владимир Малик).
  • Була тоді кушпела велика, – сніг так зараз слід і замете. (Словарь Бориса Гринченка).
  • Був білий Київ після віхол. (Лина Костенко).
  • Розколихалася завірюха. Вітер змагається чимраз сильніше, збиває сніжини з дерев. (Ольга Кобилянска).

Более того, почти каждое слово закрепилось в антропонимике – как фамилии людей. Поэтому можно встретить людей с фамилиями Завірюха, Хурделиця, Хуга, Юга, Замета, Віхола и другие. Их сначала давали как прозвища людям, вероятно за лютый или переменчивый характер, а потом – прозвища стали фамилиями и уже зафиксированы в официальных документах.

Что такое "антропонимика"?


Отрасль ономастики (наука, изучающая имена собственные), изучающая собственные названия людей – антропонимы. К антропонимам относятся личные имена, патронимы (отчества), фамилии, фамильные названия, прозвища, псевдонимы, криптонимы, а также наименования мифологических, фольклорных и литературных персонажей.

А прочитав это количество вариантов заменителя русского – "метель" – хорошая возможность обогатить свой разговорный словарик исконно украинскими словами, обозначающими зимние явления. Говорите на украинском!

