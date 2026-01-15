Якими українськими словами можна замінити росіянізм "мєтєль", розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавця Андрія Шимановського.
Дивіться також Не кажіть "сугроб": українською є значно цікавіші слова
Яким словом замінити росіянізм "мєтєль"?
Коли на вулиці вітер зі снігом, можна почути – мєтєль на дворі. Але такого слова немає в українській мові та є кілька десятків інших відповідників, якими можна позначити погоду.
Українська мова має багатий набір питомих назв для явища сильного вітру зі снігом:
- буран
- віхало
- віхола
- заметь
- завійниця
- завія
- завірюха
- замета
- заметільниця
- заметіль
- крутія
- кура
- кушпела
- метелиця
- метіль
- охиза
- пурга
- сніговиця
- сніговій
- сніговійниця
- снігокрутниця
- сніжниця
- фу́га
- фурде́лиця
- хви́жа
- хви́ща
- хи́за
- ху́га
- хугави́ця
- хугові́й
- хурде́лиця
- хурде́ля
- хурди́га
- хурте́ча
- хуртови́на
- шару́га
- юга́.
Усі ці слова містяться у словниках, хоч чимало з них з позначкою – розмовне чи діалектизм. Втім, саме завдяки цьому слова збереглися, а використання їх в літературі додає образності та виразності. І цитат з літератури, з використанням кожного слова можна знайти безліч:
- Кура надворі не вщухала, а ніби ще дужче розбурхалася на вечір. (Григір Тютюнник).
- Приходить вона [зима] в село страшною хуртовиною, приводить за собою .. охизи та тріскучі морози... (Примовка-спостереження).
- Буря вляглася, і тільки високі кучугури пухкого снігу свідчили, що недавно тут бушувала снігова завія. (Володимир Малик).
- Була тоді кушпела велика, – сніг так зараз слід і замете. (Словник Бориса Грінченка).
- Був білий Київ після віхол. (Ліна Костенко).
- Розколихалася завірюха. Вітер змагається чимраз сильніше, збиває сніжини з дерев. (Ольга Кобилянська).
Ба більше, майже кожне слово закріпилося в антропоніміці – як прізвища людей. Тому можна зустріти людей з прізвищами Завірюха, Хурделиця, Хуга, Юга, Замета, Віхола та інші. Їх спочатку давали як прізвиська людям, певно за лютий чи мінливий характер, а потім – прізвиська стали прізвищами і уже зафіксовані в офіційних документах.
Що таке "антропоніміка"?
Галузь ономастики (наука, що вивчає власні назви), що вивчає власні назви людей – антропоніми. До антропонімів належать особові імена, патроніми (імена по батькові), прізвища, прізвищеві назви, прізвиська, псевдоніми, криптоніми, а також найменування міфологічних, фольклорних і літературних персонажів.
А прочитавши цю кількість варіантів замінника росіянізму – "мєтель" – гарна можливість збагатити свій розмовний словничок питомими українськими словами, що позначають зимові явища. Говоріть українською!
