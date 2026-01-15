Якими українськими словами можна замінити росіянізм "мєтєль", розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавця Андрія Шимановського.

Яким словом замінити росіянізм "мєтєль"?

Коли на вулиці вітер зі снігом, можна почути – мєтєль на дворі. Але такого слова немає в українській мові та є кілька десятків інших відповідників, якими можна позначити погоду.

Українська мова має багатий набір питомих назв для явища сильного вітру зі снігом:

  • буран
  • віхало
  • віхола
  • заметь
  • завійниця
  • завія
  • завірюха
  • замета
  • заметільниця
  • заметіль
  • крутія
  • кура
  • кушпела
  • метелиця
  • метіль
  • охиза
  • пурга
  • сніговиця
  • сніговій
  • сніговійниця
  • снігокрутниця
  • сніжниця
  • фу́га
  • фурде́лиця
  • хви́жа
  • хви́ща
  • хи́за
  • ху́га
  • хугави́ця
  • хугові́й
  • хурде́лиця
  • хурде́ля
  • хурди́га
  • хурте́ча
  • хуртови́на
  • шару́га
  • юга́.
Яким словом замінити "мєтель": дивіться відео

Усі ці слова містяться у словниках, хоч чимало з них з позначкою розмовне чи діалектизм. Втім, саме завдяки цьому слова збереглися, а використання їх в літературі додає образності та виразності. І цитат з літератури, з використанням кожного слова можна знайти безліч:

  • Кура надворі не вщухала, а ніби ще дужче розбурхалася на вечір. (Григір Тютюнник).
  • Приходить вона [зима] в село страшною хуртовиною, приводить за собою .. охизи та тріскучі морози... (Примовка-спостереження).
  • Буря вляглася, і тільки високі кучугури пухкого снігу свідчили, що недавно тут бушувала снігова завія. (Володимир Малик).
  • Була тоді кушпела велика, – сніг так зараз слід і замете. (Словник Бориса Грінченка).
  • Був білий Київ після віхол. (Ліна Костенко).
  • Розколихалася завірюха. Вітер змагається чимраз сильніше, збиває сніжини з дерев. (Ольга Кобилянська).

Ба більше, майже кожне слово закріпилося в антропоніміці – як прізвища людей. Тому можна зустріти людей з прізвищами Завірюха, Хурделиця, Хуга, Юга, Замета, Віхола та інші. Їх спочатку давали як прізвиська людям, певно за лютий чи мінливий характер, а потім – прізвиська стали прізвищами і уже зафіксовані в офіційних документах.

Що таке "антропоніміка"?


Галузь ономастики (наука, що вивчає власні назви), що вивчає власні назви людей – антропоніми. До антропонімів належать особові імена, патроніми (імена по батькові), прізвища, прізвищеві назви, прізвиська, псевдоніми, криптоніми, а також найменування міфологічних, фольклорних і літературних персонажів.

А прочитавши цю кількість варіантів замінника росіянізму – "мєтель" – гарна можливість збагатити свій розмовний словничок питомими українськими словами, що позначають зимові явища. Говоріть українською!

Раніше 24 Канал уже писав про низку росіянізмів, якими ми позначаємо зимові явища:

Навіть зима хоче, щоб ви говорили українською, тому що наша мова пропонує чимало своїх автентичних варіантів.