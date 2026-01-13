Чому в українській мові немає слова "сугроб" та яким українським словом його замінити, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Якими українськими словами замінити "сугроб"?

В Україні уже давно не було зими зі снігом, тому усі намагаються насолодитися такою погодою та зазнімкувати цей час – покататися на санчатах та лижах, зліпити сніговиків, намалювати янгола на снігу та обтрусити з гілля на себе сніг.

А ще прибрати двір та нагорнути великі "сугроби" снігу і стрибнути у них. Втім в українській мові такого слова немає.

Правильне українське слово замість російського "сугроб", яке фіксують словники, навіть не одне, можна сказати:

замет,

замета,

завій,

заструг,

намет,

надма,

кучугура,

сугорб,

перемет.

Ці слова найчастіше описують купу снігу, яку намело або накидали за час прибирання, а от перемет – уточнює, що це сніг, що надуло поперек дороги.

Найчастіше у своїх блогах та соціальних мережах українці використовується слово – кучугура і воно питоме, праслов'янського походження і звучить дуже колоритно.

Що таке кучугура: дивіться відео

У художніх текстах часто зустрічається слово "кучугура" – воно передає образ великої купи снігу та зустрічається і в літературі, і в дитячих віршиках.

Біло падає сніжок

На дерево, на стіжок.

В кучугурах білих зайчик

Вбрався в білий кожушок.

А ще КУЧУГУРА – це і прізвище, і навіть назва населеного пункту.

Цікаво! Що словники подають "кучугуру" як багатозначне слово і його можна використати до будь-якої купи – землі чи піску, а ще так називають піщану дюну, горб та навіть скупчення хмар.

Ось ще кілька слів, які часто заміняють росіянізмами:

Отже, "сугроб" – це росіянізм, який варто замінювати на питомі українські слова: замет, намет, кучугура, перемет. Так само варто уважно ставитися до інших зимових слів, щоб уникати калькування й зберігати автентичність української мови.