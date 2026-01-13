Почему в украинском языке нет слова "сугроб" и каким украинским словом его заменить, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса "Горох".
Какими украинскими словами заменить "сугроб"?
В Украине уже давно не было зимы со снегом, поэтому все пытаются насладиться такой погодой и запечатлеть это время – покататься на санках и лыжах, слепить снеговиков, нарисовать ангела на снегу и отряхнуть с ветвей на себя снег.
А еще убрать двор и нагрести большие "сугробы" снега и прыгнуть в них. Впрочем, в украинском языке такого слова нет.
Правильное украинское слово вместо русского "сугроб", которое фиксируют словари, даже не одно, можно сказать:
- замет,
- замета,
- завій,
- заструг,
- намет,
- надма,
- кучугура,
- сугорб,
- перемет.
Эти слова чаще всего описывают кучу снега, которую намело или набросали за время уборки, а вот "перемет" – уточняет, что это снег, что надуло поперек дороги.
Чаще всего в своих блогах и социальных сетях украинцы используется слово – "кучугура" и оно исконно, праславянского происхождения и звучит очень колоритно.
Что такое кучугура: смотрите видео
В художественных текстах часто встречается слово "кучугура" – оно передает образ большой кучи снега и встречается и в литературе, и в детских стишках.
Біло падає сніжок
На дерево, на стіжок.
В кучугурах білих зайчик
Вбрався в білий кожушок.
А еще КУЧУГУРА – это и фамилия, и даже название населенного пункта.
Интересно! Что словари подают "кучугуру" как многозначное слово и его можно использовать к любой куче – земли или песка, а еще так называют песчаную дюну, холм и даже скопление облаков.
Вот еще несколько слов, которые часто заменяют россиянизмами:
- сосулька → бурулька,
- метель → завірюха, хуртовина,
- вьюга → хурделиця,
- снежный занос → сніговий замет, перемет,
- коньки → ковзани,
- варежки → рукавиці,
- гололёд → ожеледиця,
- а еще в нашем языке есть слова и лід, и крига, которые имеют разные значения.
Итак, "сугроб" – это россиянизм, который следует заменять на исконно украинские слова: замет, намет, кучугура, перемет. Так же стоит внимательно относиться к другим зимним словам, чтобы избегать калькирования и сохранять аутентичность украинского языка.