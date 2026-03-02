А вот из уст наших учителей профильного предмета их услышать можно. Детали педагог расписала на своей странице в инстаграме.

Какие 5 слов не употребляют носители языка?

Преподавательница говорит, что эти 5 слов заменить на те, которые употребляют англичане и американцы.

Слово Variant лучше заменить на Option.

Преподавательница объяснила, что слово variant носители языка воспринимают как "версию", а не "вариант ответа" или "выбор".

2. Слово hometask заменить на homework.

Педагог объясняет, что в английском языке вообще нет слова hometask. Поэтому лучше употреблять homework или assignment.

3. Слово Training не употребляется во множественном числе (не Trainings).

Как объясняет преподавательница, слово training в английском языке – неисчисляемое. Можно сказать training sessions, но не trainigs.

4. То же правило касается и слова Feedback (feedbacks – ошибочно).

5. Произношение слова Clothes.

Волкотруб говорит, что это слово довольно часто произносят неправильно. В реальной речи оно часто произносится kloʊz, без "лишних" слогов.

Это мелкие ошибки, которые легко исправить и не повторять каждый день,

– говорит преподавательница.

