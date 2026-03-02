Об аббревиатурах и сокращениях, которые образованы из русского языка, рассказываем со ссылками на объяснения языковеда Алины Острожской.

Каких слов нет в украинском языке?

В украинском языке до сих пор встречаются сокращения, пришедшие из русского и закрепившиеся в быту. Они часто звучат привычно, но не соответствуют современным нормам украинской терминологии.

Внимание, этих аббревиатур нет в украинском языке

– подчеркнула филолог!

ЖД вокзал – это сокращение от русского "железнодорожный вокзал". В украинском языке название этого вида транспорта называется – залізниця: залізничний транспорт, залізничний вокзал, залізничка станція.

ЗОЖ (здоровый образ жизни). Эта аббревиатура существует только в русском языке. Здесь стоит перевести каждое слово:

здоровый – здоровий,

образ – спосіб,

жизни – життя.

Но аббревиатуры ЗПЖ не существует и поэтому подобный термин не употребляется.

Интересно! Слово "образ" в украинском языке имеет другое значение – это икона, внешний вид чего-то, описание чего-то – художественный образ. Но в значении "образ життя", как в русском языке "образ жизни" не употребляется.

УЗИ (ультразвуковое исследование). На украинском этот медицинский термин звучит как УЗД – ультразвукове дослідження или ультразвукова діагностика.

ЭКО (экстракарпоральное оплодотворение) – на украинский термин переводится как "запліднення", поэтому наша аббревиатура ЕКЗ.

ЗАГС (Запись актов гражданского состояния) – с 2010 года мы имеем украинские РАГСы – "орган реєстрації актів цивільного стану".

Еще одна аббревиатура, которую часто можно услышать – ВУЗ.

ВУЗ – высшее учебное заведение. Украинский аналог - заведение высшего образования – ЗВО. Однако "вуз" до сих пор сохранился в речи и трансформировался в "виш".

Конечно, тем кто изучал еще русский язык в школах и кто помнит его как государственный, еще сложно отказаться от них, но стоит к этому стремиться. Знайте, украинский язык имеет и свои термины и аббревиатуры.