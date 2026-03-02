Про абревіатури та скорочення, які утворені з російської мові, розповідаємо з посиланнями на пояснення мовознавиці Аліни Острозької.

Яких слів немає в українській мові?

В українській мові й досі трапляються скорочення, що прийшли з російської та закріпилися у побуті. Вони часто звучать звично, але не відповідають сучасним нормам української термінології.

Увага! Цих абревіатур немає в українській мові

– наголосила філологиня!

ЖД вокзал – це скорочення від російського "железнодорожный вокзал". В українській мові назва цього виду транспорту називається – залізниця: залізничний транспорт, залізничний вокзал, залізничка станція.

ЗОЖ (здоровый образ жизни). Ця абревіатура існує лише в російській мові. Тут варто перекласти кожне слово:

здоровый – здоровий,

образ – спосіб,

жизни – життя.

Але абревіатури ЗПЖ не існує і тому подібний термін не вживається.

Цікаво! Слово "образ" в українській мові має інше значення – це ікона, зовнішній вигляд чогось, опис чогось – художній образ. Але у значенні "образ життя", як у російській мові "образ жизни" не вживається.

УЗІ (ультразвуковое исследование). Українською цей медичний термін звучить як УЗД – ультразвукове дослідження чи ультразвукова діагностика.

ЕКО (екстракарпоральное оплодотворение) – українською термін перекладається як запліднення, тому наша абревіатура ЕКЗ.

ЗАГС (Запись актов гражданского состояния) – з 2010 року ми маємо українські РАЦСи – орган реєстрації актів цивільного стану.

Ще одна абревіатура, яку часто можна почути – ВУЗ.

ВУЗ – высшее учебное заведение. Український відповідник — заклад вищої освіти – ЗВО. Проте "вуз" ще й досі зберігся у мовленні та трансформувався у "виш".

Звичайно, тим хто вивчав ще російську мову у школах та хто пам'ятає її як державну, ще складно відмовитися від них, але варто цього прагнути. Знайте, українська мова має і свої терміни та абревіатури.