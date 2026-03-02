Про абревіатури та скорочення, які утворені з російської мові, розповідаємо з посиланнями на пояснення мовознавиці Аліни Острозької.
Яких слів немає в українській мові?
В українській мові й досі трапляються скорочення, що прийшли з російської та закріпилися у побуті. Вони часто звучать звично, але не відповідають сучасним нормам української термінології.
Увага! Цих абревіатур немає в українській мові
– наголосила філологиня!
ЖД вокзал – це скорочення від російського "железнодорожный вокзал". В українській мові назва цього виду транспорту називається – залізниця: залізничний транспорт, залізничний вокзал, залізничка станція.
ЗОЖ (здоровый образ жизни). Ця абревіатура існує лише в російській мові. Тут варто перекласти кожне слово:
- здоровый – здоровий,
- образ – спосіб,
- жизни – життя.
Але абревіатури ЗПЖ не існує і тому подібний термін не вживається.
Цікаво! Слово "образ" в українській мові має інше значення – це ікона, зовнішній вигляд чогось, опис чогось – художній образ. Але у значенні "образ життя", як у російській мові "образ жизни" не вживається.
УЗІ (ультразвуковое исследование). Українською цей медичний термін звучить як УЗД – ультразвукове дослідження чи ультразвукова діагностика.
ЕКО (екстракарпоральное оплодотворение) – українською термін перекладається як запліднення, тому наша абревіатура ЕКЗ.
ЗАГС (Запись актов гражданского состояния) – з 2010 року ми маємо українські РАЦСи – орган реєстрації актів цивільного стану.
Ці абревіатури – російські: дивіться відео
Ще одна абревіатура, яку часто можна почути – ВУЗ.
ВУЗ – высшее учебное заведение. Український відповідник — заклад вищої освіти – ЗВО. Проте "вуз" ще й досі зберігся у мовленні та трансформувався у "виш".
Звичайно, тим хто вивчав ще російську мову у школах та хто пам'ятає її як державну, ще складно відмовитися від них, але варто цього прагнути. Знайте, українська мова має і свої терміни та абревіатури.