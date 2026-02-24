Яке значення має слово "мжичка", розповідаємо з посиланням на канал "Уроки української".

Що означає слово "мжичка"?

Останні дні принесли потепління, відлигу, невеликі дощі та похмуру погоду. І в українській мові, для таких видів опадів є своє слово. У певних регіонах воно дуже відоме, в інших – менше, хтось вважає його діалектизмом, а хтось – питомим зрозумілим словом. І мова іде про мжичку.

В соціальних мережах можна зустріти як пояснення цього терміну, так і здивування, що таке слово взагалі існує.

Що ж таке "мжичка": дивіться відео

І це слово поширене не лише на Волині, як висловився автор відео про "місцевий шифр", а й в інших регіонах, зокрема на Поділлі та Галичині.

Українські словники містять слово "мжичка" і тлумачать його, як – дуже дрібні краплі води, які насичують повітря; дрібний, густий дощ; по іншому – мряка.

Воно праслов'янського походження, в основі – mьžiti ‹ *mĭgῑtῑ – мрячити, затягати хмарами, пов’язане з *mьgla – туман, хмара. Корінь "мж-" споріднений із дієсловом "мжити" – сіятися дрібними краплями, мрячити.

У народній мові існують синоніми й котрийсь з варіантів ви точно чули:

мряка,

мжа,

імжа,

мжиця,

мигичка,

сльота.

Втім, "мжичка" – це не просто дощ. У літературі слово часто використовується для створення настрою меланхолії чи тихої задумливості, тому його часто можна зустріти у художніх творах: "Був густий туман, і якась уїдлива сиза мжичка запорошила одяг, інеєм осіла на чубах". (Василь Козаченко).

Хоч така погода і не дуже приємна, але це можливість поринути у думки, разом з задумою природи. Такі опади – це не завжди про необхідність взяти парасольку (можна і – зонтик), а може й достатньо вкрити голову капюшоном. У літню спеку – можливість насолодитися краплинами вологи на своїй шкірі.

Отже, "мжичка" – це слово, що поєднує мовну архаїку, поетичність і точність опису погоди. Воно живе й сьогодні, нагадуючи нам, що українська мова здатна передати найтонші відтінки світу.