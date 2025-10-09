Яке явище описують словом "мжичка", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Вікіпедії".

Що таке "мжичка"?

Цьогорічна осінь щедра на дощі. Хтось їх полюбляє – за кольори, барвисті теплі шалики і насолоджується прогулянкою під парасолею. А для когось – це час осіннього смутку, мокрих черевиків та заплаканих шибок.

Хай там як – але дощ це звичне для нас явище природи. Ба більше, від його інтенсивності та густоти залежить і назва. Ви точно чули про зливу, але чи чули про "мжичку"?

Саме слово дуже поетичне і ніби уже шепоче про дощ.

Як пояснюють нам словники, мжичка – це густий дрібний дощ, краплини якого немов перебувають у завислому стан. Його краплинки настільки дрібні, а швидкість падіння крапель настільки мала, що вони здаються завислими у повітрі. У сутінках мжичка дуже схожа на туман.

А такий дощ не іде чи падає, а – мжичить, тобто ледь-ледь крапає. Хтось вважає це слово діалектизмом. тому не усі, можливо, його чули та знають значення. Чи чули у варіанті, які наводить ресурс "Горох":

мжиця,

мжа,

мгичка,

мигичка.

Це слово часто використовують у художній літературі, воно додає емоційної забарвленості, загадковості, милозвучності тексту, створює атмосферу тиші, задумливості, осінньої меланхолії.

"Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою" (Михайло Коцюбинський).

"Дощ у цю хвилину майже припинився, сіялася лише мжичка, заснувавши дрібною сіткою далеку перспективу вулиці" (Юрій Смолич).

Слово має і іншу, більш знайому форму – мряка чи мрячка. А може і просто – моква.

Усі ці слова позначають дрібний і густий дощик від якого хочеться захиститися під парасолею чи закутатися у плащ.

Згадаймо, що у природи немає поганої погоди і знаходьте позитив у кожному, навіть дощовому, дні.