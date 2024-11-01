Ще чимало запозичень з російської мови спотворюють нашу мову. Але навіщо послуговуються "чужинцями", коли в українській мові є красномовні відповідники. 24 Канал пропонує з'ясувати, який правильний відповідник у слова "ботінки".

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А як же українською назвемо "ботінки"

Середина осені і ми вже перевзули свої ніжки у "ботінки", та українській мові цей різновид взуття має іншу назву.

Що таке "ботінки" Це різновид невисокого взуття, до кісточки чи трохи вище, що защіпається на ґудзик, блискавку чи шнурівку. Це щось середнє між туфлями і чоботами, які використовують у різні сезони – взимку для захисту від снігу, навесні та восени – для захисту від бруду та глибоких калюж.

Слово "ботінки", не зовсім і російське слово, воно запозичене з французької мови: bottine – "ботінок" чи botte – "чобіт".

Деякий час ним послуговувалися і в українській мові, ми можемо зустріти слово "ботінки" в художній літературі ХІХ століття: " Він був у фраку, в палевих рукавичках.., в ботінках" (Іван Нечуй-Левицький).

Український відповідник для цього використання звучить по-іншому – "черевики" та має інше походження. Слово " черевик" праслов'янського походження й утворене від слова "черево" : первісно черевики зробили зі шкіри, знятої з черева тварини.

Згодом, пестлива форма цього слова – " черевички" – позначала лише жіноче гостроносе взуття на підборах. І воно, слово і взуття, сталося своє відображення в українському фольклорі.

Народна пісня "Ой, гоп, черевички": дивіться відео

Фасон черевиків визначається модою. Взуття, що представляє собою щось середнє між туфлями на високих підборах та півчобітками, має назву ботильйони. Півчобітки ж – це жіночі чоботи з короткими халявами. У них є ще одна назва – полуботки .

Для особливих умов та призначення створити особливі конструкції черевиків, наприклад, для служби в армії – берці , для гірських туристів – вибрами , для альпіністів – триконі.