Як називається українською весняна квітка "хохлатка", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
Як називається цей первоцвіт?
Одним з первоцвітів, які вкривають щільним килимом землю є "хохлатка", так її називають на російський лад, через те, що квіти зібрані у грона. Проте, ця рослина має українську назву, яка широко відома не лише як ботанічна назва, а як символ життя.
Тому, багаторічну трав'янисту лікарську рослину, що цвіте рано навесні білими, жовтими, червонуватими або фіолетовими квіточками, зібраними в китиці, українською називають – ряст.
Ряст – це весняна квітка-символ відродження, чия назва походить від давніх слов’янських уявлень про зелень і життя. Очевидно, у звуковій формі раст / ręstъ пов’язане з праслов'янським коренем "рости". Та дуже подібне до прикметника "рясний", що засвідчувало ріст молодої весняної зелені.
Цікаво! Інше значення слова "ряст" – зелень, трава чи земля, вкрита зеленню, травою. По-іншому можна сказати зело чи розмай, ці слова зустрічаємо в українських піснях Володимира Івасюка чи Назарія Яремчука.
У ботанічній класифікації ряст – це рід Corydalis із родини макових (раніше вважали, що – руткових).
Цей цвіт схожий на мініатюрного півника – бадьорого птаха, що пробуджує своїм співом усе навколо. Тож і називають ще ряст у народі:
- кукурічки,
- півники (але не плутайте з ірисами),
- когутики.
Існує навіть легенда, що одна відьма розсердилася на півня, який не давав їй спати, кукурікаючи, тож перетворила його на рослину, щоб та мовчала.
Ряст цвіте: дивіться відео
У народній творчості існує вислів – "топтати ряст", який означає жити, ходити по землі, а вислів "не топтати рясту" чи "відтоптати ряст" — померти. Це метафора життя як весняного цвітіння.
Зустріч весни супроводжувалася топтанням рясту з примовкою-веснянкою:
"Топчу, топчу ряст, ряст
Бог здоров'я дасть, дасть
Дай Боже діждати
На той рік топтати".
В Україні найчастіше зустрічаються: ряст порожнистий (Corydalis cava), ряст щільний (Corydalis solida), ряст Маршалла (Corydalis marschalliana), які різняться кольором квітів.
Рослина належить до ефемероїдів, тобто має дуже короткий період вегетації – з’являється ранньою весною, цвіте, утворює плоди, а вже влітку надземна частина відмирає. Тому намилуватися рослиною вам вдастся лише навесні. Уже зовсім скоро!
"Топчіть свій ряст гідно" і милуйтеся весняним цвітінням рясту!