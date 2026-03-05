Як називається українською весняна квітка "хохлатка", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Дивіться також Первоцвіти чи першоцвіти: яким словом правильно називати підсніжники, крокуси та проліски

Як називається цей первоцвіт?

Одним з первоцвітів, які вкривають щільним килимом землю є "хохлатка", так її називають на російський лад, через те, що квіти зібрані у грона. Проте, ця рослина має українську назву, яка широко відома не лише як ботанічна назва, а як символ життя.

Тому, багаторічну трав'янисту лікарську рослину, що цвіте рано навесні білими, жовтими, червонуватими або фіолетовими квіточками, зібраними в китиці, українською називають – ряст.

Ряст – це весняна квітка-символ відродження, чия назва походить від давніх слов’янських уявлень про зелень і життя. Очевидно, у звуковій формі раст / ręstъ пов’язане з праслов'янським коренем "рости". Та дуже подібне до прикметника "рясний", що засвідчувало ріст молодої весняної зелені.

Цікаво! Інше значення слова "ряст" – зелень, трава чи земля, вкрита зеленню, травою. По-іншому можна сказати зело чи розмай, ці слова зустрічаємо в українських піснях Володимира Івасюка чи Назарія Яремчука.

У ботанічній класифікації ряст – це рід Corydalis із родини макових (раніше вважали, що – руткових).

Цей цвіт схожий на мініатюрного півника – бадьорого птаха, що пробуджує своїм співом усе навколо. Тож і називають ще ряст у народі:

кукурічки,

півники ( але не плутайте з ірисами ),

когутики.

Існує навіть легенда, що одна відьма розсердилася на півня, який не давав їй спати, кукурікаючи, тож перетворила його на рослину, щоб та мовчала.

Ряст цвіте: дивіться відео

У народній творчості існує вислів – "топтати ряст", який означає жити, ходити по землі, а вислів "не топтати рясту" чи "відтоптати ряст" — померти. Це метафора життя як весняного цвітіння.

Зустріч весни супроводжувалася топтанням рясту з примовкою-веснянкою:

"Топчу, топчу ряст, ряст

Бог здоров'я дасть, дасть

Дай Боже діждати

На той рік топтати".

В Україні найчастіше зустрічаються: ряст порожнистий (Corydalis cava), ряст щільний (Corydalis solida), ряст Маршалла (Corydalis marschalliana), які різняться кольором квітів.

Рослина належить до ефемероїдів, тобто має дуже короткий період вегетації – з’являється ранньою весною, цвіте, утворює плоди, а вже влітку надземна частина відмирає. Тому намилуватися рослиною вам вдастся лише навесні. Уже зовсім скоро!

"Топчіть свій ряст гідно" і милуйтеся весняним цвітінням рясту!