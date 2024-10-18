Рубрика "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" на Освіта 24 продовжує допомагати українцям в освоєнні мови та радити українські відповідники до русизмів, які в ній засіли. Сьогодні знайдемо його для слова "подсолнух".

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Як замінимо "подсолнух"

Очищуємо клумбу квітів від суржику і сьогодні дізнаємося українську назву "подсолнуха". Це слово – однозначно русизм, як і його похідні – подсолнєчнік, подсолнєчноє масло та навіть сємочки.

В українській мові є своє слово для позначення цієї рослини – соняшник чи сонях!

Ця назва дуже схожа з іншими зі слов'янських мов: польська – słonecznik, словацька – sloněčnik, білоруська – сланечнік.

Цікаво, що у кожній мові світу, назва пов'язана саме з сонцем та його особливістю – повертати "голову" за сонцем.

Тому зважаємо на наступне:

не "подсолнух" , а – соняшник;

не "подсолнєчноє масло", а – олія;

не "сємочки", а – насіння.

Що відомо про соняшник Helianthus – "квітка сонця" – рід рослин родини айстрових, родом з Північної Америки. Нараховує близько 54 видів з жовтими, помаранчивими і смугастими пелюстками, має практичні і декоративні форми. Універсальна рослина, яку повністю можна переробити для потреб господарства.

Квітка соняшника – насправді, суцвіття, що містить до 2000 квіток. ЇЇ називають – голова чи кошик. Аще сонях – гарний медонос з досить тривалим цвітінням.

Квіти соняшника надихали багатьох художників. Найвідоміші картини з соняхами у Поля Гогена, Клода Моне та Вінсента ван Гога.



"Соняшники", 1888 рік, Вінсент ван Гог

Цікавинки про соняшник

Індіанці Америки вживали насіння соняшнику, переважно в розмеленому вигляді як борошно. Також є свідчення і про виготовлення олії, яку споживали і використовували як косметичний засіб для шкіри та волосся. Сік стебла застосовували для заліковування ран, настоянкою листя лікували нирки, легені. А міцне, волокнисте стебло рослини використовували в будівництві.

У Європу соняшник потрапив з конкістадорами у XVII cтолітті, та висаджувався у садах як декоративна квітка – "перуанська хризантема". Соняшник став символом палкого кохання на картинах фламандських художників.

Згодом, йому почали шукати практичне застосування – їли насіння, використовували як фарбу, виготовляли ліки тощо.

В Україну соняшник потрапив за часів гетьмана Кирила Розумовського у ХVІІІ столітті разом з пірамідальною тополею та ще 125 років використовувався лише як декоративна рослина. А уже з 1829 року висівався як олійна культура.

Україна є лідером з виробництва соняшнику та найбільшим експортером соняшникової олії у світі (5,6 мільйонів тон = 57% всього експорту).

Цікаво, що найвищий соняшник у світі виростили в Німеччині в 2009 році, його висота сягала 8,03 метри. Зафіксований рекорд в Україні – 4 метри 17 сантиметрів, що був вирощений у 2011 році в селі Плесецьке Васильківського району Київської області.

Соняхи саджають біля атомних електростанцій, бо вони здатні очищати ґрунт від токсинів.

Порожню квітку соняшника без насіння можна використовувати в якості природного очищуючого фільтру.