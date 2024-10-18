Рубрика "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" на Освита 24 продолжает помогать украинцам в освоении языка и советовать украинские соответствия к русизмам, которые в ней засели. Сегодня найдем его для слова "подсолнух".

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Как заменим "подсолнух"

Очищаем клумбу цветов от суржика и сегодня узнаем украинское название "подсолнуха". Это слово однозначно русизм, как и его производные – подсолнечник, подсолнечное масло и даже семочки.

В украинском языке есть свое слово для обозначения этого растения – соняшник или сонях!

Это название очень схоже с другими из славянских языков: польский – słonecznik, словацкий – sloněčnik, белорусский – сланечник.

Интересно, что в каждом языке мира, название связано именно с солнцем и его особенностью – поворачивать "голову" за солнцем.

Поэтому учитываем следующее:

не "подсолнух" а – соняшник;

не "подсолнечное масло", а – олія;

не "семочки", а – насіння.

Что известно про подсолнух Helianthus –"цветок солнца" – род растений семейства астровых родом из Северной Америки. Насчитывает около 54 видов с желтыми, оранжевыми и полосатыми лепестками, имеет практические и декоративные формы. Универсальное растение, которое полностью можно переработать для нужд хозяйства.

Цветок подсолнуха – на самом деле, соцветие, содержащее до 2000 цветков. Ее называют – голова или корзина. А еще подсолнух – хороший медонос с достаточно длительным цветением.

Цветы подсолнуха вдохновляли многих художников. Самые известные картины с цветком у Поля Гогена, Клода Моне и Винсента ван Гога.



"Подсолнухи", 1888 год, Винсент ван Гог

Интересные вещи о подсолнухе

Индейцы Америки употребляли семена подсолнуха, преимущественно в размолотом виде как муку. Также есть свидетельства и об изготовлении масла, которое потребляли и использовали как косметическое средство для кожи и волос. Сок стебля применяли для залечивания ран, настойкой листьев лечили почки, легкие. А прочный, волокнистый стебель растения использовали в строительстве.

В Европу сонях попал с конкистадорами в XVII веке, и высаживался в садах как декоративный цветок – "перуанская хризантема". Он стал символом страстной любви на картинах фламандских художников.

Впоследствии, ему начали искать практическое применение – ели семена, использовали как краску, изготавливали лекарства и так далее.

В Украину подсолнух попал во времена гетмана Кирилла Разумовского в XVIII веке вместе с пирамидальным тополем, и еще 125 лет использовался только как декоративное растение. А уже с 1829 года высевался как масличная культура.

Украина является лидером по производству подсолнуха и крупнейшим экспортером масла в мире (5,6 миллиона тонн = 57% всего экспорта).

Самый высокий подсолнух в мире вырастили в Германии в 2009 году, его высота достигала 8,03 метра. Зафиксированый рекорд в Украине – 4 метра 17 сантиметров, что был выращен в 2011 году в селе Плесецкое Васильковского района Киевской области.

Подсолнухи сажают возле атомных электростанций, потому что они способны очищать почву от токсинов.

Пустой цветок подсолнуха без семян можно использовать в качестве природного очищающего фильтра.