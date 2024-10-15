Они могут касаться различных сфер жизни, предметов и тому подобное. Исключением не являются даже цветы.

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Как назвать "бархатцы" на украинском

Образование 24 продолжает помогать вам "очищать" свою речь от "мусора". Сегодня предлагаем заменить красивыми украинскими соответствиями такое суржиковое слово как "бархатцы".

Речь идет об однолетнем травянистом декоративном растении семейства сложноцветных с душистыми цветками желтого цвета.

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко рассказал в "Завтраке с 1+1", как красиво заменить это неправильное название.

Не бархатцы, а "оксамитки" или "чорнобривці",

– подчеркнул Авраменко.



Как правильно назвать "бархатцы" на украинском / скриншот видео

Где искать бархатцы в произведениях украинских писателей

Невеличкі хатки кругом дворища у наче гриби.., коло їх високі рожі, жовтогарячі чорнобривці, пахуча м'ята, м'ятий любисток, зелений барвінок (Панас Мирний).

На руках у неї палахкотить оберемок живих квітів, цілий сніп рясно зрошених росою її чорнобривців та петуній, гвоздик та царських борідок (Олесь Гончар).

З-за густих верб по воді вилинув човник, а на човнику сидів Улас, чорнявий та гарний, як чорнобривець (Нечуй-Левицький).

Чорнобривців насіяла мати

У моїм світанковім краю.

Та й навчила веснянки співати

Про квітучу надію свою. (Микола Сингаївський).

Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.