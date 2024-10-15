Вони можуть стосуватися різних сфер життя, предметів тощо. Винятком не є навіть квіти.

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Як назвати "бархатци" українською

Освіта 24 натомість продовжує допомагати вам "очищувати" своє мовлення від "сміття". Сьогодні пропонуємо замінити красивими українськими відповідниками таке суржикове слово як "бархатци".

Мовиться про однорічну трав'янисту декоративну рослину родини складноцвітих із запашними квітками жовтого кольору.

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповів у "Сніданку з 1+1", як красиво замінити цю неправильну назву.

Не бархатці, а оксамитки або ж чорнобривці,

– наголосив Авраменко.



Як правильно назвати "бархатці" українською / скриншот відео

Де шукати чорнобривці у творах українських письменників

Невеличкі хатки кругом дворища у наче гриби.., коло їх високі рожі, жовтогарячі чорнобривці, пахуча м'ята, м'ятий любисток, зелений барвінок (Панас Мирний).

На руках у неї палахкотить оберемок живих квітів, цілий сніп рясно зрошених росою її чорнобривців та петуній, гвоздик та царських борідок (Олесь Гончар).

З-за густих верб по воді вилинув човник, а на човнику сидів Улас, чорнявий та гарний, як чорнобривець (Нечуй-Левицький).

Чорнобривців насіяла мати

У моїм світанковім краю.

Та й навчила веснянки співати

Про квітучу надію свою. (Микола Сингаївський).

Зверніть увагу! У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням.