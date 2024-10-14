Однак так казати не варто. Освіта 24 натомість підкаже, як назвати цю країну українською правильно.

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Як правильно назвати "Азербайжан" українською

Так, правильно казати українською "Азербайджан" – а не "Азербайжан", коли згадуєте про одну з держав, розташованих в Азії.

Цікаво! Азербайджа́н, офіційно Азербайджа́нська Респу́бліка – держава на перетині Південно-східної Європи та Західної Азії, на узбережжі Каспійського моря. Межує на півночі з Росією, на заході – з Вірменією, Грузією, Туреччиною, на півдні – з Іраном.

Назва країни означає земля вогнів, або країна вічного вогню, що може бути пов'язано із зороастрійськими храмами вогню в цьому регіоні.

Столиця Азербайджану – Баку.



Як правильно назвати "Азербайжан" українською / Depositphotos

Зверніть увагу! Раніше у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" ми розповідали, як правильно називати країни світу українською. І як не найменовувати їх у жодному разі. Про це читайте у нашій добірці за посиланням.