Однако так говорить не стоит. Образование 24 подскажет, как назвать эту страну на украинском правильно.
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Как правильно назвать "Азербайжан" на украинском
Так, правильно говорить на украинском "Азербайджан" – а не "Азербайжан", когда вспоминаете об одном из государств, расположенных в Азии.
Интересно! Азербайджан, официально Азербайджанская Республика – государство на пересечении Юго-Восточной Европы и Западной Азии, на побережье Каспийского моря. Граничит на севере с Россией, на западе – с Арменией, Грузией, Турцией, на юге – с Ираном.
Название страны означает земля огней, или страна вечного огня, что может быть связано с зороастрийскими храмами огня в этом регионе.
Столица Азербайджана – Баку.
Как правильно назвать "Азербайжан" на украинском / Depositphotos
Обратите внимание! Ранее в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" мы рассказывали, как правильно называть страны мира на украинском. И как не называть их ни в коем случае. Об этом читайте в нашей подборке по ссылке.