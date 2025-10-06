То чи можна сказати про гарно підібрану пару "удобная обувь", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Дивіться також Квітка гладіолус має українську назву: перевірте, чи ви її знаєте

Як перекласти "удобная обувь"?

"Удобная обувь" – це словосполучення можемо чути щодня, наприклад, з реклами. Або ж хтось ділиться чи хвалиться обновочкою, або ж ми самі подумки можемо відмітити, що пара саме така.

Якщо ж ви не знаєте, як сказати це українською, тоді розповідаємо далі. Розглянемо, як перекладається кожне слово окремо.

Росіянізм "обувь" в українській мові літературно перекладається як – "взуття", а ще – має кілька діалектичних варіантів – капці, шкари, мешти, ходаки. А про модельний ряд чоловічого та жіночого взуття розповідати взагалі дуже довго, зважаючи на сезонність та урочистість нагоди – човники, лофери, балетки, в'єтнамки, мокасини, ботфорти, конверси, напівчеревики (тільки без – ботінок), челсі та ще безліч.

Цікаво! Визначення для взуття звучить як – "вироби зі шкіри, парусини, тканини, замінника, з твердою підошвою для носіння на ногах".

А от "удобний" – має два переклади:

зручний – коли кажемо про те, що комфортно, практично або вдало для виконання чи носіння чогось.

– коли кажемо про те, що комфортно, практично або вдало для виконання чи носіння чогось. вигідний – стан, що задовольняє потреби та умови, роблячи процес або ситуацію приємною, легкою чи ефективною.

Ці слова не завжди взаємозамінні, бо позначають інші ситуації. А тому коли ми розповідаємо про взуття, то українською звучатиме як – зручне взуття.

І звичайно ж, не забувайте про синонімію. Своєю парою гарного взуття, можна похвалитися, сказавши, як радить "Словопедія":

гарне взуття,

вдала пара,

комфортне взуття,

практичне взуття,

спритне взуття,

підхоже взуття,

взуття по нозі.

Але тут уже про відчуття комфорту кожного і для цього стану ви маєте своє слово. Підберіть свій варіант, головне – український!