Як в українській мові пишеться та вимовляється слово "макасіни", розповідає 24 Канал.

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Як правильно пишеться слово "макасіни"

В теплу пору року найзручнішим взуттям є "макасіни" – легкі, м'які, стильні. Але саму запозичену назву часто вживають та пишуть не правильно, навіть у крамницях взуття.

Назва взуття походить з англійської мови – moccasins, тому при перекладі її часто калькують – мокасіни, макасіни, моккасіни.

Але за Сучасним правописом української мови 2019 року, при написанні слів іншомовного походження ми керуємося правилом – у загальних назвах іншомовного походження після приголосних д, т, з (дз), с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед наступним приголосним (крім й) пишемо "и", а не "і".

Тому, пару взуття ми називаємо – мокасини, а у кав'ярні замовляємо капучино.

Що таке мокасини Це взуття північноамериканських індіанців, яке виготовляли зі шкіри диких тварин шерстю назовні, або із замші. Їх прикрашали візерунками й малюнками, вишивали бісером, а ще раніше – голками дикобраза.

Зручність такого взуття оцінили колоністи-європейці та згодом додали до нього підошву.

Сучасні мокасини – це черевики з м'якої, еластичної шкіри з вплетеними, настроченими, ушитими вставками з тонкою підошвою, підсиленою гумовими накладками. Існують чоловічі, жіночі та дитячі моделі, які дуже популярні серед покупців.

Мокасини індіанців можна порівняти з традиційним взуттям гуцулів – постолами. Ці черевики теж виготовлялися зі шкіри та рясно оздоблювалися вишивкою, бісером та металевими заклепками.

Постоли / фото Окрайна

В українській мові чимало слів для позначення одягу, які ми взяли з інших мов. Однак, окрім чужих, ми маємо і свої назви, як, наприклад, до слова "капюшон". Говоріть правильно українською, навіть запозиченими словами!