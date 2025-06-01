Как в украинском языке пишется и произносится слово "макасины", рассказывает 24 Канал.

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Как правильно пишется слово "макасины"

В теплое время года самой удобной обувью является "макасины" – легкие, мягкие, стильные. Но само заимствованное название часто употребляют и пишут неправильно, даже в магазинах обуви.

Название обуви происходит из английского языка – moccasins, поэтому при переводе его часто калькулируют – "мокасіни", "макасіни", "моккасіни".

Но по Современному правописанию украинского языка 2019 года, при написании слов иноязычного происхождения мы руководствуемся правилом – в общих названиях иноязычного происхождения после согласных д, т, з (дз), с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед следующим согласным (кроме й) пишем "и", а не "і".

Поэтому, пару обуви мы называем – "мокасини", а в кафе заказываем капучино.

Что такое мокасины Это обувь североамериканских индейцев, которую изготавливали из кожи диких животных шерстью наружу, или из замши. Их украшали узорами и рисунками, вышивали бисером, а еще раньше – иглами дикобраза.

Удобство такой обуви оценили колонисты европейцы и впоследствии добавили к ней подошву.

Современные мокасины – это ботинки из мягкой, эластичной кожи с вплетенными, настроченными, вшитыми вставками с тонкой подошвой, усиленной резиновыми накладками. Существуют мужские, женские и детские модели, которые очень популярны среди покупателей.

Мокасины индейцев можно сравнить с традиционной обувью гуцулов – постолы. Эта обувь тоже изготавливались из кожи и обильно украшались вышивкой, бисером и металлическими заклепками.

Лапти / фото Окраина

В украинском языке немало слов для обозначения одежды, которые мы взяли из других языков. Однако, кроме чужих, мы имеем и свои названия, как, например, к слову "капюшон". Говорите правильно на украинском, даже заимствованными словами!