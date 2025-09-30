На вулиці задощило – осінь входить у свої права, а от як описати крапельки дощу, які летять з неба, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Андрія Шимановського.
Дивіться також Як українською сказати "зазор": чи потребує цей термін перекладу
Як сказати про дощ – він іде чи падає?
Хтось любить дощову погоду та прогулянки під дощем під парасолькою, а для когось – це час осінньої хандри з бажанням закутатись у теплий плед з чашкою ароматного гарячого напою.
А от коли розповідають про дощ, то можемо зустріти дві мовних конструкції – дощ іде та дощ падає. Це залежить від традиції та регіону. Та чи є помилка в котромусь з цих варіантів?
Коли ми говоримо про дощ, інтуїтивно хочеться сказати:
"Дощ іде" – це звучить природно, м’яко, по-українськи.
Однак, "дощ падає" – теж граматично правильно, але стилістично має інший відтінок.
Етимологічно, "іде", має 31 варіант тлумачення, як пояснює ресурс "Горох". Це не лише про кроки, а про рух у просторі, про навчання, вступ, надсилання листа, коли щось наближається (осінь іде), а також про опади – дощ, сніг.
Варіант "падає дощ" – акцентує момент падіння, краплі, динаміку. Часто вживається в поезії або для драматичного ефекту.
Однак, наша мова не обмежується лише двома конструкціями. Є ще низка мальовничих синонімів, які виразніше, влучніше детальніше опишуть дощову погоду – інтенсивність, тривалість та красу дощу:
- моросить,
- накрапає,
- періщить,
- ллє як з відра,
- мрячить,
- гемзить,
- цяпає,
- випадає,
- сипле,
- валить,
- січе,
- сипе,
- йде стіною,
- дзюркоче,
- крапотить,
- крапає,
- пищить,
- шурує,
- полоще,
- сіється,
- мжичить,
- мигичить,
- дріботить.
Чимало, еге ж? Який варіанти використовуєте ви? Та про який варіант ми не знаємо?
Що робить дощ: дивіться відео
Але якщо повернемося до найпоширеніших конструкцій, то у поетичних текстах обидва варіанти мають право на життя. Але в розмовній мові – "іде дощ" звучить природніше.
Оберіть свій варіант і говоріть про дощ українською!