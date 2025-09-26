Чи перекладається слово "зазор", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".
Що таке "зазор"?
Слово "зазор" – це технічний термін, який знають механіки, столяри, будівельники. Він означає щілину чи простір між двома прилеглими предметами або деталями механізмів, коли вони приладнані не "заподліцо", тобто упричерть.
- Між цапфою і підшипником створюється клиноподібний зазор, у який при обертанні цапфи нагнітається мастильна рідина. (з навчальної літератури).
До речі, слова "підшипник" немає в українській літературі, цей технічний термін уже замінено на український.
"Вікіпедія" вказує, що це слово російського походження, і було введене в наукову термінологію.
Найчастіше це слово вживається як професійна лексика. В побутовому використанні звичніше слово – щілина. Хоч слово багатозначне, однак як технічний термін не зовсім підходить.
Однак, це не означає, що не існує інших синонімів, зокрема і іншомовного походження, які можна теж часто почути:
- кліренс – англійське,
- люфт – німецьке,
- люф – польське.
Є і українські слова, вони просто не такі звичні:
- просвіт,
- прозір
Що таке просвіт?
Визначення, яке наводять словники: проміжок, який утворюється між близько розташованими предметами; отвір у чому-небудь, щілина між чимсь, крізь яку щось проникає, проглядається. Слово багатозначне.
Саме "просвіт" найбільш наближене за значенням до "зазору" та зустрічається у літературі:
- Перетин підземними тепловими мережами трамвайних колій слід виконувати на відстані від стрілок та хрестовин не менш як три метри на просвіт. (з науково-технічної літератури).
- Щось синє майнуло в просвіті між будинками, наче синя блискуча сталь. (Олесь Донченко)
Хоч українська технічна термінологія ще в процесі розробки, втім, це аж ніяк не означає, що нам бракує своїх слів. Говоріть українською!