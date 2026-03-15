Цікаві слова з українських словників, які ви певно ніколи не чули, пропонуємо посилаючись на пояснення Рамі Аль Шаєра.

Що означають ці цікаві слова з словників?

Цікаву добірку слів, деякі з яких ви й справді не чули, пропонує Рамі Аль Шаєр соліст групи "Бульвар Lu" Рамі Аль Шаєр, який серед іншого, розповідає про цікаві українські слова, значення яких можете і не знати.

Блят – плитка для печі чи лист металу, який розміщують на горизонтальну поверхню пічки. Сьогодні теж виробляють такі плити, оскільки пічне опалення дуже важливе в Україні у наш час.

Цікаво! Є дуже схожий діалектизм, який спочатку може видатися лайкою – блятка чи блятник. Так у Словнику галицьких говірок називають скупника краденого.

Шуйця – ліва рука: "Бас і далі ступає сягнисто, вимахує то десницею то шуйцею". (Юрій Мушкетик). А людину, у якої домінує ліва рука, називають – шульга або навіть – манько.

Обабіч – з обох боків дороги. Уживається для вказування на розташування, шлях переміщення і кого-, чого-небудь по обидва боки дороги: "Дерева обабіч Хрещатого Яру ледве вбрались у прозорі світло-зелені шати, схожі на єдвабні корзна молоденьких князівен". (Іван Білик).

Задобіддя – цього слова фіксують два значення: 1) дообідній час; 2) надвечір’я.

Спиж – це слово якщо відоме, то тільки певним майстрам. Означає воно – означає бронзу або металевий сплав для лиття. Найчастіше цей сплав використовували для лиття дзвонів та гармат: спижеві дзвони чи спижева гармата.

Які з цих слів ви знали: дивіться відео

Та це ще не всі можливості слова. У словниках є слова "спіж" та "спиж", які позначають металевий сплав. Однак, спиж – це ще й рослина. Інша назва – свидина (Swida Opiz), дерево чи кущ з родини деренових.

Хто б міг подумати, що це і метал, і рослина. Тому, про всяк випадок перепитайте значення слова, коли почуєте його в розмові.

А от спільнокореневе слово "спижарня" має два значення:

завод, цех, майстерня, де витоплюють спиж;

комора для зберігання продуктів. Так слово збереглося в словнику Бориса Грінченка та білоруській мові.

Що таке спижарня: дивіться відео

Цікаво дізнаватися нове зі словників, особливо, коли їх так незвично популяризують. Що з переліченого знайоме вам?