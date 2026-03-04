Яка українська назва у квітки "ландиша", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як називається квітка "ландиш" українською?

Ці вишукані тендітні білі дзвіночки бачили усі. Вони вражають не лише виглядом, а й ароматом, який тішить нас у травні. Багато жінок чекають часу цвітіння цих квітів.

Та досить часто можна зустріти російську назву квітів – "ландиші", хоча в українській мові є своя, яка дуже близька до латинської ботанічної. Правильна українська назва цієї ніжної весняної квітки – конвалія.

За даними Словника української мови (СУМ-20), конвалія – це багаторічна трав’яниста рослина з дрібними білими квітками-дзвіночками, що росте в лісах і балках та пошерана майже на всій иериторії України, особливо в мішаних та листяних лісах.

Етимологічно слово походить від латинського Convallaria majalis – "конвалія травнева". Через польську – konwalia та інші європейські мови воно увійшло до української лексики.

Російське "ландыш" має інше походження: від старослов’янського лѧдъ ("лід") + суфікс, що вказує на раннє цвітіння під час ще прохолодної весни. Тому вона вважається первоцвітом, оскільки раніше, у час суворіших зим, у травні ще подекуди лежав сніг.

І звичайно, що це не єдина назва рослини, деякі народні та діалектичні настільки дивні, що складно здогадатися, що це конвалія:

польова черемуха,

конвалія запашка,

вовча кукурудза,

дикий виноград,

ванник,

жердина,

гладиш,

любка,

маївка,

ранник,

свічник,

купена.

Ця квітка часто згадується у віршах, як-от у Лесі Українки та піснях, у Віктора Павліка, наприклад. У поезії часто виступає образом кохання й жіночої краси.

Конвалію часто обирають для весільних букетів наречені, оскільки вона символізує ніжність, чистоту, щире кохання, скромність та повернення щастя. Зокрема, й у весільному букеті Кейт Мідлтон теж помітили конвалію.

В Україні квітка досить поширена, росте у парках та лісах, часто у садках біля садиб, де швидко стає густим килимом, який навесні радує цвітом та ароматом. Ця рослина тіньовитривала, лікарська, ефіроолійна, декоративна, але водночас отруйна.

У Франції дуже люблять та шанують конвалію, там вона – символ любові. Існує традиція – якщо юнак подарує букетик конвалій дівчині, і вона прикріпить його до своєї зачіски чи сукні, це буде означати її згоду вийти за нього заміж. 1 травня тут – свято конвалій. Ця традиція походить з часів Карла IX. У цей день люди дарують гілочку дзвіночків один одному. І звичайно цей аромат не могли не втілити у парфумах, його відтворили найвідоміші бренди – Chanel, Gucci, Montale.

Цікаво! Існує чимало легенд про квітку. В однінй з них розповідається, що конвалія проросла зі сліз Діви Марії, яка оплакувала розп’ятого Христа. В Україні існує легенда, що конвалія виростає там, куди впадуть сльози дівчини, яка чекає свого судженого чи брата з далекого бойового походу.

Вам уже запахло конваліями? Тому називайте квітку правильно – конвалія, а не ландиш. Це слово має міжнародне коріння, але в українській традиції воно набуло власного символізму й поетичної сили.