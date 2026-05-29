І спішать на літні канікули, які де-юре стартують опісля. 24 Канал при цьому розповість, як правильно називати це свято.

Як "паслєдній званок" буде українською

Якщо ви чуєте фразу "паслєдній званок" – у жодному разі не вживайте цей мовний покруч.

Українською треба казати "останній дзвоник" чи "останній дзвінок".

Мовознавці зазначають, що у нашій мові є обидва іменники – і дзвінок, і дзвоник. Вони в українській мові вживаються з ХVI століття. Хоча й утворені за допомогою суфіксів здрібнілості -ок, -ик від іменника дзвін, але вживаються у тому ж значенні, що й цей іменник. І зберігають при цьому здрібнілість, на відміну від російського "звонок".

Наприклад, чути електричний дзвінок (дзвоник); на столі лежить дзвінок (дзвоник); голосно прозвучав дзвінок (дзвоник).

В усному розмовному мовленні простежується тенденція розрізняти: дзвінок (предмет) і дзвоник (звук, звучання, дзвеніння).

Дзвониками також називають трав'янисту або напівкущову рослину з блакитними, синіми, ліловими, фіолетовими квітками, що формою нагадують маленькі дзвони.

Коли свято Останнього дзвоника у школах?