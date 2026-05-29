И спешат на летние каникулы, которые де-юре стартуют после. 24 Канал при этом расскажет, как правильно называть этот праздник.

Как "паслєдній званок" будет на украинском

Если вы слышите фразу "паслєдній званок" – ни в коем случае не употребляйте этот языковой изврат.

На украинском надо говорить "останній дзвоник" или "останній дзвінок".

Языковеды отмечают, что в нашем языке есть оба существительные – и звонок, и дзвоник. Они в украинском языке употребляются с ХVI века. Хотя и образованы с помощью суффиксов измельчительности -ок, -ик от существительного дзвін, но употребляются в том же значении, что и это существительное. И сохраняют при этом измельчительность, в отличие от русского "звонок".

Например, слышен электрический звонок (дзвоник); на столе лежит звонок (дзвоник); громко прозвучал звонок (дзвоник).

В устной разговорной речи прослеживается тенденция различать: дзвінок (предмет) и дзвоник (звук, звучание, звон).

Колокольчиками также называют травянистое или полукустарниковое растение с голубыми, синими, лиловыми, фиолетовыми цветками, что формой напоминают маленькие колокола.

