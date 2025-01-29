Це стосується і певних рис та особливостей людини. 24 Канал радить відповідники до слів "картавий" та "лівша", посилаючись на блог мовознавиці Марії Словолюб.

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Як же замінити українською знайомі "картавий" та "лівша"

Хоч слова "картавий" та "лівша" знайомі усім українцям і є вкоріненими у мову, вони не є питомо рідними, але у словниках ми можемо зустріти й такі версії. Однак, вони недоречні в українській мові, адже маємо свої позначення. Ці слова відображають певні особливості людини, а тому українці бачили й чули їх по-іншому.

Тому не "картавий", а – гаркавий. А ще можна сказати:

гаркуша,

шигирявий.

Хто такий гаркавий Це людина людину, що має дефект мови, пов'язаний з неправильною вимовою звуків "р" або "л". Така людина замість цих звуків може вимовляти інші, наприклад, "г" або "й".

Не "картавий" і не "лівша": дивіться відео

Ще одне слово, яке вже "українізувалося" – це "усугублять". Однак – це русизм, не типовий для української мови, тому й "усугубляти", адаптований варіант, звучить недоречно. А натомість використайте один із відповідників:

загострювати,

погіршувати,

посилювати.

Ще одне помилкове слово – "лівша", українською це звучатиме як – шульга. Крім того, є ще діалектичні назви:

манько,

манькут,

манькутник,

малькутник,

лівак.

Хто такий шульга Це людина, у якої домінує ліва рука й усі дії вона виконує, переважно, цією рукою. У них нестандартне мислення, тому часто це люди творчих професій чи винахідники.

Як українською назвати "лівшу": дивіться відео

Головоломка для розваги: визначте, хто з них шульга.

Хто з них шульга / інфографіка УНІАН

Цікаві факти про шульгу:

13 серпня – Міжнародний день шульги.

В процентному співвідношенні шульги завжди й незмінно становлять лише 10% населення земної кулі.

Серед них більше чоловіків, ніж жінок.

Ліворукі люди зазвичай малюють зображення, на яких погляди намальованих істот спрямовані праворуч.

Ліворуким легше перевчитися на правшу, ніж праворуких на шульгу.

У видах спорту, де противники зустрічаються віч-на-віч (теніс, бокс і бейсбол) шульги мають серйозну перевагу.

Ліворукість передається спадково.

Багато світових геніїв та знаменитостей – шульги, оскільки вони мислять нестандартно та творчо.

Ліваками можуть бути й тварини, зокрема гризуни та кішки – у них домінує ліва лапка.

Плекаймо мову! А шульга – офіціант!